أنشيلوتي يفتح باب الرحيل أمام ثلاثي ريال مدريد هذا الصيف

رسالة شديدة اللهجة من أنشيلوتي لثلاثي ريال مدريد بشأن مستقبلهم مع الفريق

فتح كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الباب أمام رحيل عدد من لاعبيه، عقب التعادل الإيجابي أمام كلوب أمريكا بنتيجة 2-2 اليوم الأربعاء.

وفشل حامل لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني للموسم المنصرم في تحقيق الفوز بالمباراة الودية الثانية على التوالي، بعد أن تجرع الهزيمة أمام برشلونة في اللقاء الأول بنتيجة 1-0.

ولم يُبرم النادي الملكي العديد من الصفقات في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مُعتمدًا على تشكيلة الموسم الماضي بنسبة كبيرة بعد أن نجحت في تحقيق موسمًا رائعًا.

أنشيلوتي يُقرب ثلاثي ريال مدريد من الرحيل

أوضح كارلو أنشيلوتي الوضع الحالي لثُلاثي الفريق عقب التعادل أمام كلوب أمريكا، حيث فتح أبواب الرحيل أمام ألفارو أودريوزولا وماريانو دياز وبورخا مايورال، بحسب ما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

من الواضح أن بديل داني كارباخال في الجانب الأيمن هو لوكاس فاسكيز وليس أودريوزول، حيث لعب بضع دقائق في الكلاسيكو أمام برشلونة، لكن أمام كلوب أمريكا وضع مدرب الملكي فينيسيوس توبياس في ذلك الجانب.

كما بدا أن بورخا مايورال قد يكون بديلاً لبنزيما، ومن الواضح أن مايورال كان سيلعب أمام كلوب أمريكا، لكن أنشيلوتي فضل المراهنة على هازارد كبديل لبنزيما، مما قد يجعل مايورال يُقرر الرحيل عن ريال مدريد.

ماريانو يدرك أن النادي سيكون سعيدًا برحيله في ظل عدم اعتماد أنشيلوتي عليه، على الرغم من حقيقة أنه حصل على دقائق في الكلاسيكو، لكن لم يتم الدفع به في الودية الثانية للملكي أمام كلوب أمريكا.