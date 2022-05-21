أنشيلوتي يعلن موقف ألابا من المشاركة في نهائي الأبطال

كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، عن موقف المدافع النمساوي دافيد ألابا من المشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

وخاض ريال اللقاء الأخير له بالدوري الإسباني، أمس، الجمعة، حيث انتهى بالتعادل السلبي من دون أهداف مع ريال بيتيس.

ويستعد الفريق لخوض موقعة أخرى أكثر أهمية، بالتوجه إلى العاصمة الفرنسية باريس يوم السبت 28 مايو أمام الريدز، وسط شكوك حول مشاركة ألابا.

وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية:"كل شيء واضح لنا ومن المؤكد أن ألابا سيكون في النهائي بنسبة 100%".

وعن التعادل مع بيتيس:"إيقاع المباراة كان منخفضًا ولم أستطع أن أطلب من اللاعبين أي شيء آخر".

اللعب ضد ليفربول:"سندخل المباراة لإيذاء المنافس بصفاتنا، نحن نعرف بعضنا البعض جيدًا والآن حان وقت الاستمتاع".

مستقبل مارسيلو:"هو يتحدث مع النادي الآن، ولكننا نركز جميعًا على المباراة النهائية، سيكون قائدنا وسيظل معنا حتى النهاية، ولو غادر سيكون أحد عظماء كرة القدم ومن أفضل المدافعين في العالم".

📸 Recordar es vivir 🔙

📅 21/05/2017 pic.twitter.com/nA8V8k7tno — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 21, 2022

وعن إيسكو:"تمتع بمسيرة رائعة وكان لاعبًا رئيسيًا في جميع الألقاب التي فاز بها الفريق، وكان بإمكانه فعل المزيد ولكن أتمنى له الأفضل".

مصير جاريث بيل:"لم يكن على مقاعد البدلاء لأنه لم يستطع التواجد لتوديع الجماهير، سيكون على ما يرام في النهائي".

يذكر أن ريال أنهى لقب الدوري الإسباني لهذا الموسم في المركز الأول بـ86 نقطة، بفارق شاسع عن برشلونة أقرب منافسيه، طامحًا في الفوز بلقب جديد على حساب ليفربول لتحقيق الثنائية.