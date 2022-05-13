أنشيلوتي يعلن خطته لمواجهة ليفربول بنهائي الأبطال!

تحدث كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن الطريقة المقترحة التي سيلعب بها أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ريال نجح في الحصول على 3 نقاط جديدة في الدوري الإسباني، بعد التفوق على ليفانتي بنتيجة 6/0 بالجولة 36 من البطولة، والتي أسفرت عن هبوط ضيف الفريق المدريدي لدوري الدرجة الثانية.

وتطرق أنشيلوتي في حديثه بعد المباراة، عن الشكل الذي سيظهر به الفريق في نهائي 28 مايو الجاري ضد ليفربول بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقال المدرب المخضرم عندما سئل عن خطته لمواجهة الريدز:"4/3/3 وأحيانًا قد نلعب بطريقة 4/4/2، أعتقد أنه لا يوجد نظام محدد".

وأضاف:"أحيانًا نحاول الضغط على المحور مثلما فعلنا أمام مانشستر سيتي، لننتقل من خطة 4/3/3 إلى 4/4/1/1، الفكرة لا تتغير كثيرًا، فقط بعض اللمسات على طريقة الدفاع والضغط على المنافس".

وأما عن اعتباره المدرب الأفضل في أوروبا:"من الصعب الإجابة على ذلك، أنا لا أحب التصويت لنفسي، هناك آخرون يمنحون صوتهم لي، أحب فقط أن أعيش لحظات سعيدة وأتمنى الاستمرار على هذا المنوال لفترة طويلة".

وعن إمكانية ظهور رودريجو وفيديريكو فالفيردي في النهائي:"كلاهما سيلعب المباراة النهائية، هذا صحيح".

معادلة كريم بنزيما لرقم راؤول التاريخي:"هو دائمًا يعطي كل شيء ويسجل الكثير من الأهداف، هو لاعب رائع".

جدير بالذكر أن ريال مدريد حسم لقب الدوري الإسباني بشكل رسمي، حيث يحتل المركز الأول بـ84 نقطة، بفارق شاسع عن برشلونة الثاني بـ72 نقطة.

اقرأ أيضًا..