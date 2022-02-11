أنشيلوتي يعلنها : بنزيما سيكون حاضرًا أمام باريس

خرج كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، برسالة مطمئنة لجماهير النادي، قبل مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

ريال يستعد لمواجهة فياريال، غدًا، السبت، في الدوري الإسباني، قبل التوجه إلى ملعب حديقة الأمراء للعب أمام باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال.

وتعتبر مشاركة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، من أهم علامات الاستفهام التي تم طرحها، فور وصول أنشيلوتي إلى مقر التدريبات اليوم.

وقام سيرجيو كويرانتي الصحفي الإسباني بسؤال أنشيلوتي فور حضوره قبل بدء المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء فياريال، حول إمكانية مشاركة بنزيما أمام العملاق الفرنسي.

وجاءت الأنباء السعيدة لعشاق ريال بإجابة أنشيلوتي الإيجابية، حيث قال إن بنزيما سيكون حاضرًا مع الفريق ضد باريس.

ويأتي ذلك رغم غياب اللاعب عن التدريبات الجماعية للفريق اليوم، مما يعني عدم مشاركته بشكل مؤكد بمواجهة فياريال.

ومع ذلك سيتواجد صاحب الـ34 سنة مع الفريق في فرنسا وفقًا لما أكده أنشيلوتي، حيث سيدخل القائمة حتى ولو لم يكن جاهزًا بنسبة 100%.

وقال أنشيلوتي في المؤتم الصحفي:"أول شيء بالنسبة لي صحة اللاعب، إذا شارك ضد باريس سيحدث ذلك من دون أي مخاطر، سنقيم الوضع بشكل جيد".

وأضاف:"لدينا مشاعر إيجابية تجاه الموقف، سنتخذ القرار يوم الأحد أو الاثنين، لأنه الوقت الذي سيتدرب فيه مع المجموعة".

وأما عن حالة لوكا يوفيتش:"هو أفضل بكثير ويتعافى من الخسارة التي تعرض لها مع فيروس كورونا، هناك إمكانية لظهوره غدًا".

وعن فيديريكو فالفيردي وفيرلان مندي:"أريد منح فالفيردي المزيدمن الدقائق، مندي لن يشارك ضد فياريال لكنه سيكون جاهزًا أمام باريس".

علاقته مع جاريث بيل:"العلاقة جيدة جدًا معه فهو ملتزم وجاهز للعب، أثق في جاهزيته في أي وقت أقرر الاعتماد عليه".

وعن إمكانية غياب نيمار عن باريس:"الأهم بالنسبة لي الآن هي مباراة فياريال، سأضع أفضل فريق ممكن وبعدها سيكون لدينا وقت للراحة".

يذكر أن بنزيما تعرض للإصابة في مواجهة إلتشي يوم 23 يناير الماضي، بعد معاناته من كسر في أوتار الركبة، ولم يظهر بقميص ريال مدريد منذ هذه المباراة حتى الآن.

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