أنشيلوتي يصدم أسينسيو بتصريح ناري.. ويزف البشرى بشأن مودريتش

المدرب الإيطالي يتناول العديد من الملفات حول لاعبي ريال مدريد

قبل أن يحل ضيفًا على إسبانيول في الدوري الإسباني، تحدث المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن العديد من الملفات داخل ريال مدريد.

وتناول أنشيلوتي موقف لاعبه ماركو أسينسيو من البقاء او الرحيل عن يونايتد وسط التكهنات بقرب رحيله، قائلًا: "إذا بقي معنا سأكون سعيدًا، ولكنني لا أعرف أي مستجدات عن هذا الأمر، ما أعرفه هو أن كل شيء سيتضح مطلع سبتمبر".

وأردف: "إذا أراد البقاء سأتمنى أن يساعدنا كما فعل في العديد من الأوقات الموسم الماضي".

لكن أنشيلوتي أصر على أن "إذا رحل ماركو فلن نجلب أحدًا مكانه، لأننا لا نحتاج إليه".

وثمن أنشيلوتي مجهود الكرواتي لوكا مودريتش الذي مكث لمدة 10 سنوات في ريال مدريد، قائلًا إنه يتوقع بقاءه لموسم إضافي المرينجي.

وقال المدرب الإيطالي: "لقد كان توقيعًا رائغًا بالنسبة للنادي وبالنسبة له، مشواره كان رائعًا ومستمرًا مع النادي ولطالما لعب بشكل جيد في مستوى عال للغاية، حماسه واستمراره ودوافعه، أعتقد أنه سيمكث موسمًا إضافيًا".

أما عن رحيل لاعبه البرازيلي كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد قال أنشيلوتي: "لقد ساعدنا كثيرًا، وحين تقول وداعًا لشخص مثل كاسيميرو تكون سعيدًا، ولكن حقبة جديدة تبدأ وأتمنى له التوفيق".

وأكد أنشيلوتي بقاء داني ثيبايوس في صفوف الفريق قائلًا إنه "سيحصل على دقائق بالتأكيد مع لعب الفريق مباراة كل 3 أيام".

كما أثنى أنشيلوتي على كل من فيديريكو فالفيردي ورودريجو، قائلًا إنهما باتا لاعبين محوريين في تشكيلة ريال مدريد.