إنشيلوتي يستبعد نجم ريال مدريد من حساباته والغموض يغلف مستقبله!

يعيش الإسباني فرانشيسكو إيسكو، لاعب ريال مدريد أشهره الأخيرة مع النادي الملكي في حالة من الجمود، في ظل رغبة الطرفين في عدم تجديد التعاقد.

إيسكو يرتبط بعقد مع ريال مدريد ينتهي في الصيف المقبل، ولا توجد أي إشارة لتجديد عقده مع اللوس بلانكوس.



اللاعب بدأ بالفعل عرض نفسه على عدة فرق من أجل ضمه في يناير وعلى رأسهم كان ميلان الإيطالي.

ما هو موقف إيسكو مع ريال مدريد؟

بات إيسكو قريبًا من الرحيل عن ريال مدريد عقب خروجه من حسابات الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للملكي.



من جانيه، إيسكو فقد سئم من جلوسه دائمًا على دكة البدلاء منذ انطلاقة الموسم حيث لم يحصل على فرصة المشاركة في عدد دقائق كبير مع الفريق، لتصبح رغبة الطرفين متبادلة.

النادي الملكي سيكون مستعدًا للتخلي عن اللاعب في يناير المقبل، وذلكمن أجل الحصول على مبلغ رمزي عوضًا عن رحيله مجانًا في يونيو.





هل توصل إيسكو إلى اتفاق مع ميلان؟

التقارير الصحفية تحدثت في هذا الصدد، وأشارت أن ميلان تجاهل إشارة اللاعب لضمه في يناير، وبلغه بأنه يبحث عن أهداف أخرى في سوق الانتقالات.

غياب إيسكو عن المشاركة الأساسية مع ريال مدريد و تراجع مستواه في الفترة الاخيرة، جعلت معظم الفرق، أبرزهم ميلان تعيد حسابتها.



وحتى هذه اللحظة لم يبدي أي نادٍ رغبته بالحصول على خدماته، خاصةً وأن راتب اللاعب كبير جدًا ولا يريد أي فريق المجازفة بذلك.





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