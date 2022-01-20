أنشيلوتي يجدد الثقة في هازارد ويهاجم جدول المباريات

جدد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، الثقة في اثنين من لاعبي فريقه وهما إيدين هازارد وإيسكو، بعد مساهمتهما في تخطي عقبة إلتشي بكأس إسبانيا، وفتح النار على الاتحاد الإسباني بسبب جدول المباريات.

وتغلب ريال مدريد، على إلتشي بهدفين مقابل هدف، في دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا، في مباراة امتدت إلى 120 دقيقة، ليتأهل الميرينجي إلى ربع النهائي البطولة، الذي من المنتظر أن تقام قرعته يوم الجمعة.

وقال أنشيلوتي، في تصريحات عقبت اللقاء: "في البداية، ماذا يمكنني أن أقول عن جدول المباريات، جدول بهذه الطريقة هراء، يجب أن يستيقظ الاتحاد الإسباني مما يفعله".

وعن لاعبي فريقه أمام إلتشي، قال المدرب الإيطالي: "هازارد وإيسكو ربما سنعتمد عليهما أكثر في المستقبل، ما حدث قد انتهى من الوارد، أن سعيد بما أظهر الفريق في مباراة اليوم من روح واحترافية".

وتابع: "كما أظهر مارسيلو اليوم، روح هجومية قوية، لقد خلق العديد من الفرص الخطرة مع فينيسيوس، يجب أن نعتمد عليه أكثر في المستقبل".

وأضاف: "أخبرت لاعبي الفريق بأن المباراة ستكون صعبة، وقد تمتد إلى أشواط إضافية ويجب أن نكون مستعدين لكافة الظروف".

جدير بالذكر أن ريال مدريد، سيستضيف إلتشي، مساء الأحد 23 يناير، على ملعب سانتياجو برنانبيو، ضمن مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني.