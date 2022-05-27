أنشيلوتي: نهائي لشبونة مفتاح نجاحنا.. وخسرت أفضل نهائي

تصريحات أنشيلوتي قبل مواجهة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا

يعرف كارلو أنشيلوتي معنى الفوز بنهائي دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، بعد أن فعل ذلك في عام 2014 عندما فاز النادي الإسباني باللقب العاشر في تاريخه.

ريال مدريد منذ تحقيقه العاشرة بقيادة أنشيلوتي تمكن من التتويج بالبطولة ثلاث مرات جديدة مع زين الدين زيدان لكن بنفس الجيل الذهبي من لاعبي الملكي ويضرب الفريق موعدًا مع ليفربول على أمل تحقيق الكأس الرابعة عشر أوروبيًا.

فريق أنشيلوتي يُلاقي غدًا السبت نادي ليفربول الإنجليزي على ستاد دو فرانس، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

أنشيلوتي يثق في عقلية لاعبي ريال مدريد

يملك ريال مدريد 13 لقبًا في دوري أبطال أوروبا وهو الأكثر تتويجًا بالبطولة، ويعتقد كارلو أنشيلوتي المدير الفني للنادي الإسباني، أن لاعبيه المخضرمين سيساعدون باقي الفريق على أن يكونوا أكثر استرخاءً بعض الشيء عن نهائي نسخة 2014.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء المرتقب: "أعتقد أن الدافع هو نفسه كما كان في لشبونة، لكن هناك القليل من التوتر قبل المباراة هذه المرة".

وأضاف: "بالتأكيد، كانت مباراة لشبونة مفتاح أي نجاح في السنوات الأخيرة ولها معايير مختلفة عن مباراة الغد".

وواصل: "كانت لدينا مشاكل في نهائي 2018 لكن في النهاية تمكنا من الفوز، أرى أن فريق ليفربول تحسّن في المواسم الماضية ومن المؤكد أنهم سيُحاولون التقدم في النتيجة على أي حال".

وعن عودته لتدريب ريال مدريد قال المدرب الإيطالي: "إنه لأمر مذهل أن تنتقل من التواجد في إيفرتون العام الماضي والآن في النهائي مع مدريد".

وأردف: "يبدو أن وقتًا طويلًا قد مضى لكن لم يمض سوى عام واحد، إنه نجاح كبير لنا جميعًا نحن نعرف تاريخ ومتطلبات هذا النادي لكن الوصول إلى هنا كان مهمًا للغاية، لقد مررنا بموسم جيد حقًا ونشعر بالهدوء".

وأكد أنشيلوتي: "هؤلاء اللاعبون يديرون هذا النوع من المباريات بشكل جيد للغاية وأعتقد أن اللاعبين المخضرمين يمكنهم مساعدة اللاعبين الأصغر سنا، حيث يتمتع بنزيما بشخصية قيادية رائعة ويتمتع بنفس الجودة داخل وخارج الملعب".

وقال كارلو عن أنباء التعاقد مع ساديو ماني لاعب ليفربول: "أنا لا أتحدث عن لاعبين ليسوا في فريقي، لكن يمكنني أن أقول أن ماني لاعب رائع".

ذكريات نهائي إسطنبول في ذهن أنشيلوتي

وتحدث المدير الفني الإيطالي على نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2005 حينما خاض اللقاء أمام ليفربول لكن كمدرب لنادي إيه سي ميلان.

وقال: "أتذكر جميع النهائيات التي شاركت فيها، من الصعب تصديق أن المباراة التي لعبنا فيها بشكل أفضل (ميلان ضد ليفربول في 2005) كانت الوحيدة التي خسرتها".

وواصل: "من الواضح أنني لن أقول للاعبين أن يلعبوا بشكل سيئ ليكون لديهم فرصة أفضل للفوز، لكن أي شيء يمكن أن يحدث".

وأردف: "من خلال اللعب الجيد لديك فرصة أفضل للفوز، لكن لا يمكنك التحكم في كل شيء في كرة القدم".

وقال أنشيلوتي عن جاهزية لاعبيه: "عانينا من بعض الإصابات في 2014 وحصدنا البطولة، لذا من الجيد ألا تكون لدينا أي إصابات هذه المرة".

وأتم: "لقد اخترت تشكيل المباراة بالفعل".

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