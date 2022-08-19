أنشيلوتي مُعلنًا رحيل كاسيميرو: لم أحاول إقناعه بالبقاء!

النجم البرازيلي صاحب الـ30 سنة على أعتاب مغادرة ريال مدريد

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، رغبة لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو في الرحيل عن النادي لينضم إلى مانشستر يونايتد.

العديد من التقارير الإسبانية والإنجليزية، أكدت على مدار الساعات القليلة الماضية، توصل ريال لاتفاق مع مانشستر على بيع اللاعب مقابل 60 مليون يورو بالإضافة لـ10 ملايين كإضافات.

وخلال المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق، غدًا، السبت أمام سيلتا فيجو، تطرق الإيطالي المخضرم إلى مستقبل كاسيميرو وما سيفعله الفريق من بعده.

ماذا قال أنشيلوتي عن كاسيميرو؟

أنشيلوتي قال في المؤتمر الصحفي:"حدث لي الأمر مع ميلان كمدرب، كنا أشبه بالعائلة، لكني فكرت في خوض تجربة جديدة في دوري جديد وبلد مختلفة، إنه شيء شخصي وأتفهمه تمامًا".

وعن أسباب رحيله:"لا أستطيع الإجابة إنها أشياء شخصية خاصة به وعليه أن يقولها بنفسه".

هل حاول إقناعه:"لا، لقد استمعت له فقط وقررت احترام رغبته ولو ذهب فإننا نتمنى له الأفضل، هو يريد تجربة جديدة والنادي يفهم ذلك، هناك مفاوضات، ليست رسمية حتى الآن ولكنه يريد الرحيل".

وأضاف:"أسمع وأقرأ أشياء في بعض الأحيان ولا أستمع لها باعتبارها مجرد شائعات، بالأمس أدركت ان الأمر قد يحدث فعلًا، ولكن الخطة لن تتغير سننافس ونقاتل معه أو من دونه".

واستكمل:"كاسيميرو لاعب تعاون بشكل جيد للغاية مع لاعبي الوسط الآخرين مثل مودريتش وكروس، إنه مهم وكان مفتاح نجاح الفريق".

وعن مشاركته ضد سيلتا فيجو:"لا أعرف، لو استمرت المفاوضات فلن يذهب معنا".

من يلعب بدلًا من كاسيميرو؟

تحدث أنشيلوتي عن أوريلين تشواميني القادم من موناكو:"إنه مستعد للعب مع ريال مدريد، عليه أن يتحسن لكنه لاعب كرة قدم جيد، إنه ليس كاسيميرو ولكنه لاعب رائع".

الحديث عن رفض كروس لفكرة اللعب بمركز كاسيميرو:"لم يخبرني أنه لا يريد اللعب هناك ولا أهتم بمثل هذه الأقاويل".

وأوضح:"كان معنا سبعة لاعبين وسيتقلص العدد إلى 6 لو خرج كاسيميرو، وهذا الرقم يكفي لخوض الموسم بأكمله".

وتابع:"لدينا الكثير من العناصر في خط الوسط، يمكن أن يلعب كروس هناك حيث سبق أن فعلت نفس الشيء مع بيرلو وقمت بتغيير مهامه، ولكن تشواميني هو الأكثر تشابهًا مع كاسيميرو".