أنشيلوتي: مستوانا ليس متواضعًا وهذا موقف فالفيردي وكروس من باريس!

أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، أنه لا يؤمن بالاتهامات بتواضع مستوى فريقه هذا الموسم، قبل مواجهة ريال سوسييداد، غدًا السبت بالدوري الإسباني.

وخرج الإيطالي في المؤتمر الصحفي للمباراة، من أجل الحديث عن جاهزية فريقه، والغيابات بعد إصابة الثنائي توني كروس وفيديريكو فالفيردي.

وقال أنشيلوتي عن لقاء سوسييداد:"مشاعري جيدة تجاه هذه المباراة، أرى الالتزام والحماس في اللاعبين، ونحن مستعدون لهذه الفترة المهمة من الموسم، نلعب كرة قدم جيدة وأثق في استمرار ذلك".

وعن إصابة كل من فيديريكو فالفيردي وتوني كروس:"فالفيردي سيكون جاهزًا للمشاركة ضد باريس ولن يواجه مشاكل، كروس كذلك مشكلته صغيرة وأعتقد أنه سيلعب".

واستكمل:"حصل على راحة أمام ألافيس لذلك هي ليست مشكلة إرهاق، هو مجرد نوع من سوء الحظ في الوقت الحالي، سيغيب لمدة خمسة أو ستة أيام".

البدائل المحتملة لكروس وفالفيردي:"لدينا الفريق بالكامل تقريبًا جاهز ولن أغير النظام، سنضغط بقوة وسأختار أفضل فريق ممكن ضد باريس سان جيرمان".

جاهزية دافيد ألابا:"هو بخير وسيلعب غدًا بلا شك".

الانتقادات الموجهة لإدارته للفريق:"لم أظهر بشكل مثالي أو متواضح كما يقول البعض، أنا سعيد بالعمل الذي قمنا به وما وصلنا له هذا الموسم، وسعداء حتى بالخروج من كأس ملك إسبانيا لأننا خرجنا من دون لاعبينا البرازيليين وفي ظل إصابة كريم بنزيما".

وأضاف:"في الدوري نحن بخير ولدينا الأمل في دوري الأبطال ونحن متحمسون تجاه الفترة المقبلة من الموسم".

المنافسة على الدوري الإسباني:"صحيح أنك الآن لا تحتاج إلى الكثير من النقاط للفوز بالبطولة، وذلك إما لأن الكبار قد انخفض مستواهم أو الفرق الأصغر ارتفع مستواها، أرى الآن الدوري أكثر تكافؤًا مما سبق وهذا يعني أن المسابقة تحسنت".

عامان من الغياب لجاريث بيل عن سانتياجو برنابيو:"هذه المعلومات تفاجئني، لعب ضد فياريال لأن بنزيما لم يكن موجودًا لكنه الآن بحالة جيدة".

يذكر أن ريال يحتل المركز الأول بجدول الليجا بــ60 نقطة، بفارق 6 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني.

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