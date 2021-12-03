أنشيلوتي : قدوم مبابي؟ على الأطفال تحقيق أحلامهم !

علق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن فكرة رحيل كيليان مبابي عن باريس سان جيرمان، من أجل تحقيق حلمه باللعب لريال مدريد.

مبابي الذي ينتهي عقده مع باريس في يونيو القادم، صرح مؤخرًا أنه يحلم بالانتقال للنادي الإسباني، لتشتعل التكهنات مرة أخرى حول مستقبله.

أنشيلوتي ظهر في المؤتمر الصحفي لمواجهة ريال مدريد مع ريال سوسييداد غدًا السبت، بالدوري الإسباني، للحديث عن العديد من الأمور الخاصة بفريقه.

وقال الإيطالي عن فكرة التعاقد مع مبابي:"على الأطفال السعي خلف أحلامهم، عندما كنت طفلًا حلمت باللعب في الدوري الإيطالي وحققت ذلك".

جاهزية هازارد:"لم يفعل كل المتوقع منه، ولكنه معنا في الفريق ويمكنه اللعب في المباريات القادمة".

اللاعب الذي تمنى أن يكون مثله خلال مسيرته كلاعب:"أود أن أكون مهاجمًا مثل فينيسيوس أو بنزيما أو هالاند، ما افتقدته في مسيرتي هو الأهداف".

مستوى كورتوا:"أنقذنا في المباراة الأخيرة وأدى بشكل جيد للغاية ونحن أقوياء معه".

المنافسة على الدوري:"لو ظهرنا بشكل جيد في المباراتين القادمتين ستكون لدينا ميزة كبيرة، لكنها بطولة متكافئة إلى حد كبير والمنافسة ستكون مستمرة حتى النهاية".

يذكر أن ريال مدريد يلعب ضد سوسييداد وهو في المركز الأول بجدول الليجا بـ36 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني.

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