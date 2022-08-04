أنشيلوتي قبل السوبر الأوروبي: وضع ريال مدريد سلبي بالمقارنة مع فرانكفورت

مدرب ريال مدريد يعلق على حالة فريقه قبل أيام من مواجهة آينتراخت فرانكفورت الألماني في السوبر الأوروبي.

قبل ستة أيام فقط من خوض ريال مدريد المنافسة على اللقب الأول في موسم 2022-23، حين يلعب مباراة السوبر الأوروبي أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني، اعترف الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب النادي الملكي بأن فريقه لديه بعض السلبيات مقارنة بمنافسه.

ريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا، يواجه آينتراخت فرانكفورت، بطل الدوري الأوروبي، في العاشر من أغسطس الجاري، على لقب السوبر الأوروبي.

وفي مقابلة مع موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كشف أنشيلوتي بأن ريال مدريد يواجه بعض الأمور السلبية مقارنة بوضع آينتراخت فرانكفورت الحالي.

ماذا قال أنشيلوتي عن وضع ريال مدريد؟

وأضاف: "نتطلع دائمًا إلى الأمام وليس إلى الخلف، انتصارات العام الماضي تعزز ما نؤمن به، لكن علينا التركيز على المباريات المقبلة".

وتابع: "في الموسم المقبل هناك ستة ألقاب على المحك، ونريد القتال عليها كلها".

ما هو رأي أنشيلوتي في آينتراخت فرانكفورت؟

بعد دراسة آينتراخت فرانكفورت خلال منافسات الموسم الماضي، علق مدرب ريال مدريد على أداء النادي الألماني خلال مواجهة برشلونة في ملعب "كامب نو"، في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، والتي نجح خلالها في التفوق على النادي الكتالوني بنتيجة 3-2.

وقال أنشيلوتي: "في العام الماضي، حقق آينتراخت شيئًا مميزًا لأنه لم يكن من المرشحين، لقد لعب الفريق مباريات رائعة، وفاز على برشلونة في كامب نو بأسلوب الهجوم المرتد، مع الاهتمام الكبير بالدفاع، والتحولات عالية السرعة".

ماذا قال أنشيلوتي عن صفقات ريال مدريد؟

وخلال المقابلة، تطرق أنشيلوتي للحديث عن وصول الثنائي أوريليان تشواميني وأنطونيو روديجر إلى ريال مدريد.

المدرب الإيطالي اعترف أن وصول الثنائي يجعل قائمة فريقه أقوى بقوله: "حصلنا على لاعبين جيدين، من بين الأفضل في العالم في مركزيهما".

واختتم أنشيلوتي تصريحاته قائلًا: "أولًا وقبل أي شيء، فإن جودتهما تزيد من القدرات الفنية والبدنية للفريق، لكن يجب أن يتكيفوا مع المجموعة، والسماح للمجموعة بأن تتكيف معهم قليلًا".