أنشيلوتي في مرمى نيران الانتقادات .. فهل يتخلى عنه ريال مدريد؟

ودع ريال مدريد بطولة كأس ملك إسبانيا بعد هزيمته من أتلتيك بيلباو بنتيجة هدف دون رد من دور الثمانية.

ولا يحب الفريق الملكي توديع البطولات بشكل مبكر، فالهزيمة في مثل هذه الأوقات دائمًا تكون قاسية، خاصةً في ظل خروج برشلونة وأتلتيكو مدريد المبكر من الكأس.

فبحسب تقرير صحفي أعدته صحيفة "ماركا" فالمدرب الإيطالي طالته نيران الانتقادات التي تجنبها كثيرًا منذ بداية الموسم.

تضخيم من الجمهور

طالب بعض جماهير ريال مدريد عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الإدارة اتخاذ تدابير جذرية بسبب الهزيمة أمام أتلتيك بيلباو.

وبالرغم من تصدره جدول الترتيب وحصوله على كأس السوبر الإسباني منذ أسابيع قليلة، إلا أنّ البعض طالب إدارة الملكي بإبعاد المدرب من تولي مسؤولية الفريق.

الصحيفة أكدت أنّ أنشيلوتي هو صاحب الفضل في انطلاقة الريال المميزة في الدوري، والذي تسبب في ظهور لاعبين كانت تمقتهم الجماهير في السابق بشكل مميز مثل فينيسيوس جونيور وإيدير ميليتاو.

تناقض لن يحل

الصحيفة استرسلت في الحديث عن ردود الفعل بالقول إنّ أنشيلوتي تحول من "المدرب المثالي لريال مدريد" إلى "الجاني الرئيسي فيما حدث في سان ماميس" فقط في خلال أسبوعين.

فالجماهير بشكل عام لا ترحم، أو ربما هي كذلك عند الخسارة، ولكن ما يجعل الأمر مثير هو سرعة التحول من البطل إلى اللا شيء.

أنشيلوتي كان يحظى بدعم رائع من جماهير الريال منذ بداية الموسم، لما لا والفريق يمشي بخطوات ثابتة في كل المراحل.

ولكن عند سقوطه في أول فخ، تحول البعض من الشاكر إلى الكاره، وليس من الطبيعي أن نطالب الجماهير بأن تتحلى ببعض المنطقية عند الحكم على مدربيها، لأن الجماهير لم تكن منطقية عند المدح في خطواتها منذ البداية، فلما تتحلى بتلك الصفة الآن؟

ثقة ثابتة

واستدركت الصحيفة في التقرير بالتأكد على أنّ إدارة ريال مدريد – كالمعتاد - تتحلى بالصبر والمنطق في مثل هذه الأمور.

فالفريق الملكي قد يمتلك القليل من العشوائية في إدارة بعض القرارات، لكن الاستعجال في الحكم على مدرب الفريق ليست واحدة منها، فمعيار البقاء في مدريد ثابت لا يتغير وهو تحقيق الألقاب، وكارلو رجل ناجح، حقق حتى اللحظة بطولة السوبر الإسباني، كما أنه يتصدر ترتيب الدوري الإسباني.

واختتمت الصحيفة التقرير بالتأكيد على أنّ الثقة بين المدرب واللاعبين لا تزال قائمة، رغم أن البعض كانوا ينتظرون أول هزيمة مؤلمة في الموسم لمهاجمة المدرب بشكل مفرط، وعلى الرغم من كل تلك الهجمات فكارلو يتمتع بكل الثقة الممكنة.