أنشيلوتي سر تحول فالفيردي الذي بدأ بنكته!

فالفيردي سلاح جديد في ريال مدريد

أصبح فيديريكو فالفيردي أحد العناصر البارزة بقوة في تشكيل ريال مدريد، مع تطور هائل في قدارت لاعب الوسط في الهجوم، وخاصة بعد توظيفه في مهمة الجناح الأيمن، والتى جعلت من الأورجوياني يلعب أكثر على المرمى.

فالفيردي في مركزه الجديد تألق بصورة هائلة، وتعد أبرز لقطة له بعيدًا عن هدفه المذهل في شباك ريال مايوركا أمس- تمريرته الحاسمة في نهائي دوري أبطال أوروبا- والتى جاء منه هدف اللقاء الوحيد وكتبت النجمة الرابعة عشر في تاريخ الملكي.

وقال كارلو أنشيلوتي مشيدًا بشخصية فالفيردي عقب الانتصار على مايوركا: "إنه قائد عندما يكون قدوة بأدائه في الملعب، فيديريكو مهم جدًا ولا يزال متواضعًا، الفريق يوجد له لعديد من القادة بالعمل وليس بالأقوال، وهذا هو المهم".

فالفيردي المتطور

شارك فالفيردي في خمسة أهداف بآخر ثماني مباريات مع ريال مدريد في جميع المسابقات (هدفان وثلاث تمريرات حاسمة)، وهي نفس المساهمة في مبارياته ال 79 السابقة مع الفريق.

لكن ما وصل له فالفيردي اليوم مع الفريق في الأشهر الأخيرة، يأتي بفضل أنشلوتي نفسه، فهو من وضعه على المسار الصحيح، وهو من طلب منه اللعب على المرمى بكثافة أكبر والتصويب أكثر من خارج المنطقة، حيث رأى أنه يجيد التصويب بعيد المدى بكلتا ساقيه.

"نكتة" أنشيلوتي حولت فالفيردي

"لن أخرجك بعد الآن"، مازح أنشيلوتي مع فالفيردي بعد أحد المباريات، مؤكدًا ثقته في اللاعب الشاب، بينما تؤكد البيانات أن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا كان مطيعًا جدًا لتعليمات مدربه.

قبل شهر مايو من العام الماضي كان فالفيردي يصوب كل 72 دقيقة، لكن من مايو إلى سبتمبر، أصبح يسدد على المرمى كل 38 دقيقة، وبدون جدال فإن ما حدث هو بفضل أنشيلوتي، الذي دفع باللاعب للمشاركة أساسيًا في ست من المباريات السبع التي خاضها ريال مدريد حتى الآن حيث غاب عن مواجهة ريال بيتيس فقط رغم أنه نزل بديلًا في الدقيقة 63، بينما فينيسيوس جونيور هو اللاعب الوحيد الذي لعب جميع الدقائق المتاحة.

أصبح فالفيردي لاعب مهم لأنشيلوتي، ومن هنا أثنى عليه المدرب الإيطالي قائلًا: "إنه لاعب كرة قدم كامل للغاية أظهر قدرته على اللعب في الجناح بتفسير جيد للغاية للمركز لقد ساعدنا كثيرًا، ووضع الكثير من الطاقة وسمح لنا بأن نكون أكثر كثافة في المباريات".