أنشيلوتي عن بنزيما: فان باستن سعيد بأن يقارن بكريم!

تحدث كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، في المؤتمر الصحفي لمباراة خيتافي القادمة في الليجا وكشف آخر أخبار فريقه، وخصوصاً فيرلان ميندي المتغيب عن التدريبات، كما أشاد كثيراً بنجمه كريم بنزيما المتألق مؤخراً.

وتعافى أنشيلوتي لتوه من فيروس كورونا وعاد لقيادة الفريق في مباراة تشيلسي في دوري الأبطال الأربعاء الماضي بعد أن التحق بالفريق في لندن يوم اللقاء.

ماذا قال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي لمباراة خيتافي؟

وبدأ أنشيلوتي حديثه بالكشف عن أحوال فريقه: "المجموعة تعافت جيداً ونملك بعد يوماً إضافياً للتعافي، مباراة مهمة للغاية ونريد الاستمرار في الانتصارات".

وأكمل: "ميندي ليس مصاباً ولكن بحاجة للراحة، وهذا السبب أنه لم يتدرب، سنرى غداً إذا كان يعاني من التعب بعد ونقرر".

وواصل الإيطالي: "سيبايوس يستحق أن يلعب أكثر بالنظر لاحترافيته وما يقدم في التدريبات والأمر يضايقني أنه لا يلعب بصورة أكبر".

وعن جاريث بيل: "كتب تاريخاً بأهدافه وما قدم مع ريال مدريد هنا، لم يلعب كثيراً مؤخراً ولكن جاهز للمشاركة".

كيف علق أنشيلوتي على تألق كريم بنزيما؟

ورد أنشيلوتي على سؤال بخصوص تألق هدافه كريم بنزيما مؤخراً: "مسيرته طويلة للغاية ويستمر في التطور، تحسن داخل وخارج الملعب، أصبحت شخصيته أقوى، أصبح قائداً".

وأردف: "على نفس مستوى فان باستن وشيفشينكو ودروجبا؟ هؤلاء من أزمنة مختلفة ولذا المقارنة معقدة، ولكن أظن أن فان باستن وكريم سيعجبهما المقارنة".

وعن تأثير التعاقد مع مبابي وهالاند إذا حدث على بنزيما: "كريم لا يتأثر بالعمر والزملاء لا يعنون له شيئاً بهذا الصدد، في المستقبل سيكون من أهم لاعبي الفريق بغض النظر عن من يزامله".

ماذا قال أنشيلوتي عن مستقبله؟

وعلق المدرب على التقارير بخصوص مستقبله: "أنا سعيد بكوني مدرب ريال مدريد، النادي في نهاية الموسم سيقيم ما قدمنا ويتخذ القرار بخصوصي"

وأضاف: "أتمتع بالعمل هنا، ويجب أن تتفهم حجم الانتقادات التي تأتي مع العمل في فريق بحجم ريال مدريد، لسنا فريقاً مثالياً ولكن في حالة طيبة، ولنرى في نهاية الموسم إذا كنا سنحقق بطولات أم ماذا".

اقرأ أيضاً

"بنزيما من أفضل اللاعبين في التاريخ، وفي نفس مستوى كرويف"

مفاجأة.. بنزيما كان مهددًا بالغياب عن مباراة تشيلسي