انشيلوتي بعد الخسارة: المهم هو التأهل

هدف ميليك حسم الأمور، وفارق 3-0 قد خلق الأريحية..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي عدم اهتمامه بخسارة فريقه أمام سالزبورج النمساوي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في إياب دور الـ16 للدوري الأوروبي.

وقال أنشيلوتي عقب المباراة لسكاي سبورت إيطاليا:"الهدف كان ألا يتم إجبارنا على التراجع من البداية، وهو ما قمنا به بشكل جيد".

وأضاف:"لننظر إلى الأمام إلى ربع النهائي الذي سيكون صعباً بلا شك، لقد كان لدينا المقاربة الصحيحة بشكل مبدئي، ولكن واجهنا صعوبات في العامل مع المباراة".

وأوضح:"أعتقد أن تقدمنا 3-0 في الذهاب جعلنا نشعر بالارتياح خلال الدقائق الأخيرة، ولكننا حضرنا جيداً وحسم هدف ميليك التأهل لنا".

يذكر أن الفريق الإيطالي الجنوبي قد فاز بمجموع المباراتين 4-3، ليتأهل إلى ربع النهائي رفقة تشيلسي وفالنسيا حتى الآن.