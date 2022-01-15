أنشيلوتي: اللعب في السعودية مهم والشكوك تحوم حول أسينسيو وألابا

أكد المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد تعافي معظم لاعبي الفريق وجاهزيتهم أمام أتلتيك بيلباو.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نهائي كأس السوبر الإسباني والذي سيقام غدًا على ملعب "الملك فهد الدولي" بالعاصمة السعودية الرياض.

تأهل ريال مدريد إلى نهائي كأس السوبر جاء بعد التغلب على برشلونة في كلاسيكو مثير وممتع للغاية، أما بيلباو، فالإثارة كانت حاضرة أيضًا بعد الفوز على أتلتيكو مدريد.

ماذا قال أنشيلوتي عن جاهزية اللاعبين والغائبين؟

بدأ الإيطالي حديثه عن الفريق وقال: "تعافى اللاعبين بشكل جيد، ليس لدينا مشاكل جسدية، لكن هناك شكوكًا حول ألابا وأسينسيو، وسنقوم بالتقييم بعد ظهر اليوم".

وعن غياب دانييل كارفاخال بسبب كورونا: "لا يوجد خوف، لقد اعتدنا على حدوث ذلك، أشعر بالأسف عليه، لكنه بخير. إنه يعاني من نزلة برد قليلة ولا شيء أكثر".

وعن المخاطرة باللاعبين قبل مواجهة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال: "لن أخاطر بأي لاعب، إذا لم يلعب ألابا وأسينسيو وناتشو ورودريجو بشكل جيد، فلن نخاطر بذلك".

ماذا قال أنشيلوتي عن مواجهة بيلباو؟

أردف وتحدث مدرب ريال مدريد عن خطة الفريق في النهائي: "لا أعرف ما هي، لكن نريد أن نفوز بالمباراة، نعرف أتلتيكو بيلباو جيدًا، أنهم فريق يجب احترامه".

وعن علاقته بمارسيلينو، المدير الفني للفريق الباسكي: "لا نعرف بعضنا البعض جيدًا، لكنها صداقة استمتعنا بها بمرور الوقت، لقد رأيت صورة لنا كمنافسين في عام 87 ولم أتذكرها".

وأضاف: "إنه يقوم بعمله بشكل جيد، إنه يهتم بالتفاصيل الصغيرة جيدًا، وصنع فرقه منظمة للغاية، لديه فريق لا يستسلم أبدا".

ماذا قال أنشيلوتي عن وصوله للنهائي في السعودية؟

يخوض كارلو مباراة الغد لأول مرة منذ 7 سنوات على وصوله أي نهائي، وقال في هذا الصدد: "أنا سعيد ومتحمس للغاية، إنه أمر خاص. وأكثر من ذلك أنه مع ريال مدريد".

وعن لعبه في السعودية. "نعلم أن الأمر مهم بالنسبة للاتحاد والدوريات الصغيرة لكرة القدم، إنه جيد، كان هناك أجواء جيدة للغاية في نصف النهائي، العديد من المشجعين من برشلونة ومدريد".

اقرأ أيضًا:

رونالدو يكشف إمكانية انتقاله للعب في البرازيل .. ومقارنته بـ"الظاهرة"!

كلوب عن تجديد صلاح: لا نتفاوض لشراء هاتف جديد!