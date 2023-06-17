انسوا كيميش وإهانة تير شتيجن.. نجم بايرن يضرب برشلونة مرتين!

أحمد مجدي
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البافاري يواصل النيل من النادي الكتالوني

صرح لاعب وسط بايرن ميونخ ليون جوريتسكا بالعديد من التصريحات حول مستقبله وموسم بايرن ميونخ بشكل عام، وذلك في حديثه لصحيفة "سبورت 1" الألمانية.

وقال اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا في تصريحاته: "لا أملك أي خيارات إلا البقاء في بايرن ميونخ، لدينا خطط كبيرة من أجل الموسم المقبل".. مضيفًا: "هذا ما قاله يوشوا كيميش مؤخرًا بوضوح".

يأتي ذلك في خضم أحاديث قوية عن اقتراب كيميش من برشلونة الذي يعتزم تقديم عرض رسمي للاعب البالغ من العمر 28 عامًا.

وتحدث عن الموسم الماضي لبايرن ميونخ الذي أنقذه البافاري في الرمق الأخير بإحراز لقب الدوري والذي كان الوحيد له هذا الموسم على عكس العادة في السنوات الأخيرة قائلًا: "يمكن تقسيم هذا الموسم إلى قسمين، الأول جيد والثاني سيئ، في النهاية نحن مسؤولون عما يحدث كلاعبين".

وتطرق بمرح عن حديث سابق له مع الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة وزميله في المنتخب: "لقد قال لي إنه سعيد بالحصول على لقب الدوري وكذلك بحصولنا عليه حتى يبتعد عنا في قرعة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

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