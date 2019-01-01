انسحاب رئيس نادي الوحدات من اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الأردني

يوسف الصفور انسحاب رئيس نادي الوحدات ينسحب من اجتماع الاتحاد الأردني

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

انسحب يوسف الصقور رئيس نادي الوحدات من اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الأردني والذي ناقش الأحداث التي رافقت مباراة الوحدات والفيصلي والقرارات ستتخذ الأسبوع القادم بعد عودة الأمير علي رئيس الاتحاد.

وكان مجلس إدارة نادي الوحدات الأردني قد قرر رسميًا تعليق نشاطه، احتجاجًا على قرارات اتحاد الكرة، واصفًا إياها بالظالمة.

وأكد زيد أبو حميد؛ عضو مجلس إدارة الوحدات، في تصريحاته لقناة "الكأس" القطرية أن ناديه سيبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بكافة تجاوزات لجان اتحاد الكرة خلال أيام، موضحًا أنه تم رصد جميع المخالفات.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٧ مارس ٢٠١٩

وفي ضوء ذلك، اجتمع مجلس إدارة الاتحاد الأردني من أجل مناقشة الأحداث التي رافقت مواجهة الكلاسيكو بين الفيصلي والوحدات.

وخلال الاجتماع، انسحب يوسف الصقور رئيس نادي الوحدات بعد اعتراضه على ما حدث خلاله.

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يذكر أن لقاء الكلاسيكو كان قد انتهى بفوز الفيصلي بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد عمان الدولي، ضمن الجولة الـ16 من الدوري المحلي.