إنريكي يكشف سبب استبعاد دي خيا: أحتاج إلى حارس يشعرني بالسلام والهدوء

لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا لا يرى أن دافيد دي خيا سيكون مناسبًا لطريقة لعبه بعد الآن.

أكد لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا إنه لا يرى دافيد دي خيا مناسبًا للتواجد في الفريق بالوقت الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني عندما تم سؤاله عن سبب استبعاد دافيد دي خيا من قائمة الفريق قبل مواجهة التشيك يوم الأحد.

وقال إنريكي: "عندما أنظر للحراس الثلاثة أعلم أنني لا أجد أي مشكلة في جعل أي حارس منهم يخوض المباراة المقبلة كأساسي".

وأضاف: "أوناي أصبح يملك بعض الخبرة المتراكمة، فحارس المرمى عليه أن يبدأ اللعب ويحقق التفوق لفريقه، وأن يكون قادرًا على اللعب الهوائي".

وأردف: "أحتاج إلى حارس ينقل لي السلام والهدوء، وهذا لا يعني إنهم لن يرتكبوا الأخطاء، هي جزء من كرة القدم لكنني معجب بما يقدمونه".

دي خيا خاض أول مباراة له مع منتخب إسبانيا في 2014 وظهر في 45 مباراة رفقة الفريق في كل البطولات منذ ذلك الوقت.

جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي لا يعتمد فيها إنريكي على دي خيا، حيث كان الخيار الثاني في كأس الأمم الأوروبية الأخيرة خلف أوناي سيمون.