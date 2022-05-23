إنريكي: دعونا لا نخدع أنفسنا، نجم ريال مدريد ليس الأفضل في مركزه!

تحدث لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن اختيارته لفترة التوقف الدولي القادمة في شهر يونيو المقبل، والتى ستشهد مشاركة منتخب اللاروخا في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وأوضح لويس إنريكي أسباب اختيار 25 لاعباً لماراثون المباريات في يونيو، حيث سيواجه كل من البرتغال وسويسرا وجمهورية التشيك.

وتحدث المدرب السابق لبرشلونة عن موقف العديد من اللاعبين من الاستدعاء الدولي أمثال أنسو فاتي جناح برشلونة وتياجو ألكانتارا لاعب وسط ليفربول وماركو أسينسيو جناح ريال مدريد.

إنريكي يتحدث عن عودة أسينسيو للمنتخب الإسباني

وقال إنريكي حول إصابة تياجو والتى تعرض لها في المباراة الأخيرة لنادي ليفربول: "تحدثنا مع اللاعب وهو يشعر بالحالة جيدة هو يحظى بموسم رائع سننتظر ونرى إذا لم يشارك في نهائي دوري الأبطال فسيتعين عليه الانضمام إلينا حتى يتمكن أطبائنا من رؤيته".

وعاد أسينسيو لاعب ريال مدريد للمنتخب الإسباني للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020.

ماركو أسينسيو: "هذه وحهة نظري صحيح أنه في فريقه لا يؤدي كثيرًا ولكن ما يفعلوه معنا هنا أكثر أهمية قد يكون المفاجأة الأولى بالنسبة لنا".

وأضاف: "دعونا لا نخدع أنفسنا، هناك من هم أفضل منه في مركزه، لكن هذا لا يعني أنه لن يعود إلى المنتخب. الفرص موجودة ولابد من اغتنامها".

وعن عدم استدعاء دي خيا قال إنريكي: "لقد تحدثت إليه في ذلك الوقت، يمكنه العودة إلى المنتخب، أنا أهتم بالأفعال أكثر من الكلام".

وبسؤاله عن عودة أنسو فاتي أجاب: "لدي خطة خاصة، لن نتحمل أي مخاطر سنراه يتدرب لن يلعب معظم الدقائق، نريد عودته لمستواه وهو يملك المعايير المناسب للعب بقميص المنتخب".

قائمة منتخب إسبانيا:

في حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتيتك بلباو) وروبرتو سانشيز (برايتون) ودافيد رايا (برينتفورد).

وفي خط الدفاع: مارتينيز (أتليتك بلباو) وسيزار أزبيليكويتا (تشيلسي) وداني كارفاخال (ريال مدريد) وإيمريك لابورت (مان سيتي) وإريك جارسيا (برشلونة) وجوردي ألبا (برشلونة) وباو توريس (فياريال) وماركوس ألونسو (تشيلسي).

وفي خط الوسط: رودري هرنانديز (مانشستر سيتي) وسيرخي بوسكيتس (برشلونة) وبيدري جونزاليس (برشلونة) و جافي (برشلونة) وماركوس يورنتي (أتلتيكو مدريد) وكوكي (أتلتيكو مدريد) وتياجو ألكانتارا (ليفربول) وكارلوس سولير (فالنسيا).

وفي خط الهجوم: بابلو سارابيا (سبورتنج لشبونة) وداني أولمو (لايبزيج) وألفارو موراتا (يوفنتوس) وفيران توريس (برشلونة) وماركو أسينسيو (ريال مدريد) وراؤول دي توماس (إسبانيول) وأنسو فاتي (برشلونة).

🙌🏻 REPASAMOS NUESTRA 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔 PARA CONSTRUIR NUESTRO 𝗙𝗨𝗧𝗨𝗥𝗢.



Con el museo de la @SeFutbol como testigo, @LUISENRIQUE21 desvela la convocatoria para los próximos partidos de la #NationsLeague.



🖼️ ¡¡Ampliemos la colección de grandes recuerdos!!#VamosEspaña pic.twitter.com/5PfHvApTFv — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) May 23, 2022

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