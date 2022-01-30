إندريك: طالبت فينيسيوس بالقدوم إلى بالميراس .. وأشبه مبابي

أصبح اسم إندريك فيليبي مهاجم نادي بالميراس البرازيلي واحدًا من بين أكثر الأسماء التي تتردد مؤخرًا، بعد تألقه في بطولة كوبينا دي ساو باولو، أهم بطولة للناشئين في البرازيل.

وجذب إندريك، 15 عامًا، الأنظار بشدة مؤخرًا، بفضل بعض الأهداف المذهلة التي سجلها في تلك البطولة، وارتبط بأفضل في في أوروبا، خاصة ريال مدريد الإسباني.

وفيما اعتبره الكثيرون "فينيسيوس الجديد" أو "نيمار الجديد"، إلا أن أندريك يرى أن أسلوب لعبه يشبه أسلوب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويعيش إندريك فترة عظيمة في مسيرته، وقامت صحيفة "as" الإسبانية بإجراء حوار معه للحديث عن هذه الفترة، وتوقعاته للمستقبل.

ماذا قال إندريك عن تألقه؟

وفي بداية تصريحاته تحدث إندريك عن فترة تألقه مع بالميراس بقوله: "أنا سعيد باختياري أفضل لاعب في بطولة كوبينا، وتسجيل أجمل هدف، وأيضًا بفوزي باللقب بطريقة غير مسبوقة مع بالميراس".

وأضاف: "بالميراس نادٍ عملاق، فاز بجميع الألقاب في كل الفئات السنية والمحترفين، كل هذا بسبب المشروع الجيد والمديرين الرائعين".

ما هو رأي إندريك في التشبيه بفينيسيوس؟

وتطرق إندريك للحديث عن فينيسيوس جونيور، وتشبيه وسائل الإعلام له بنجم ريال مدريد بقوله: "أنا أحبه، إنه لاعب رائع، ويملك كل ما يلزم ليكون واحدًا من أفضل اللاعبين في العالم".

وأضاف: "لقد أعطاني قميص ريال مدريد، وأخبرته أنني أرغب في أن يأتي ويلعب معي هنا في بالميراس".

ما هي أحلام إندريك؟

وحول أحلامه في المستقبل قال إندريك: "أريد في البداية صناعة التاريخ مع بالميراس".

وأضاف عن اهتمام ريال مدريد به: "لا أنخرط فيما يخص مثل هذه الأمور، وأترك الأمر بين أيدي طاقمي".

ما هو رأي إندريك في هالاند ومبابي؟

البرازيلي الشاب تحدث أيضًا عن مبابي وإرلينج هالاند بقوله: "أنا حقًا أحبهما، أسلوبي في اللعب يشبه أسلوب مبابي، لقد استوحيت بعض الأشياء منه".

وأضاف: "أتمنى أن أتمكن يومًا ما من تمثيل البرازيل والفوز بكأس العالم مثلما فعل مبابي مع فرنسا".

واختتم إندريك: "مبابي واحد من أفضل لاعبي كرة القدم على هذا الكوكب، سريع، وجيد في إنهاء الهجمات، لاعب كبير للغاية وعمره صغير جدًا".

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