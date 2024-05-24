انخفاض سعر بيتكوين يُحضّر لازدهار عملات الميم، وعملات Dogeverse وSealana وWienerAI في دائرة الضوء

مضى شهرٌ على حدث تنصيف عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)، ولا يزال السوق في حالة ترقب لأيّ بوادر تعافٍ. من جهةٍ أخرى، ازدادت حدة المزاج السلبيّ العام إثرَ انخفاض سعر عملة بينانس (Binance Coin-BNB) بنسبة 5% إلى 569$ في أسبوع واحد؛ وكان الأداء المخيّب للآمال لهذه العملة هو الأسوأ في ساحة العملات الرقمية عالمياً.

وعلى الرغم من تدهور الأوضاع في السوق، إلا أنه ليس من المستبعد أن تجلب بعض العملات الرقمية أرباحاً لمُستثمريها خاصّةً مع توقع محللي السوق الكبار ازدهار قطاع عملات الميم الذي يحوي عدداً من المشاريع البارزة مثل: Dogeverse (ذات الرمز DOGEVERSE) وSealana (ذات الرمز SEAL) وWienerAI (ذات الرمز WAI).

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وفي ذات السياق، تُعَد عملة بينانس من أهمّ العملات في السوق بسبب ارتباطها بمنصة بينانس، إحدى أكبر منصات التداول في العالم؛ وتُعرَف هذه العملة بثباتها والتغيّرات الطفيفة في أسعارها، لكنّ الأمور تغيّرت في الآونة الأخيرة مع انخفاض سعرها الحادّ خلال الأسبوع الماضي دون عتبة 600$. ويمكن أن يُعزى هذا الانخفاض المفاجئ إلى مجموعةٍ من القضايا القانونية المرتبطة بقطاع الكريبتو.

فقد تم إلقاء القبض على ملك العملات الرقمية الشهير في أونتاريو، آيدن بليترسكي (Aiden Pleterski) بتهمة الاحتيال بعد تحقيقاتٍ مكثفةٍ استغرقت 18 شهراً؛ وكشفت السلطات من خلال هذه التحقيقات عن أدلةٍ على مشاركته في عمليات غسل الأموال. وبالمثل، تم توجيه تهمة السرقة للأخوين بيرير-بوينو، آنتون وجيمس بعد استيلائهم على أكثر من 25 مليون دولارٍ فضلاً عن تهمة الاستعانة بعملاء فاسدين من دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) للقيام بعمليّات احتيالٍ وغسيل أموال، وسيواجه الأخوان عقوبةً بالسجن مدّة 20 عاماً، إذا ثبتت إدانتهما.

وعلى الرغم من الصورة القاتمة لأداء سوق الكريبتو، فثمّة بارقة أملٍ تأتي من قطاع عملات الميم المزدهر. إذ تحوّل تركيز المستثمرين نحوَ الاكتتابات الرائجة لعدد من العملات الوليدة مثل Dogeverse وSealana وWienerAI، ومن المتوقع أن تجلب هذه العملات عوائد تصل إلى 100 ضعفٍ.

من جهةٍ أخرى، استحوذت عملة Dogeverse -وهي عملةٌ رائجةٌ تتواجد على نظم بلوكتشين عدّة- بشكلٍ خاص على اهتمام المتعاملين داخل القطاع. وبفضل تكنولوجيّتها المبتكرة التي تتيح تنقلها السلس عبر ستّ شبكات بلوكتشين، تتطلع Dogeverse إلى ترسيخ مكانتها كعملةٍ رائدة داخل عالم العملات الرقمية. وعلى غرار عملتي دوجكوين (-DOGE) وشيبا إينو (SHIB)، يأتي شعار عملة DOGEVERSE على شكل كلب فضائيّ يرمز للمرونة وحرية الحركة داخل فضاء الكريبتو.

كذلك حقق اكتتاب Dogeverse نجاحاً لافتاً، حيث حصد ملايين الدولارات بعد وقتٍ قصير من بدء الطرح الأوليّ لعملته (ICO) في نيسان/أبريل الماضي. وتخطت حصيلة المشروع إلى الآن 15 مليون دولار في إشارة إلى تقدمه السريع من حدّه التمويلي الأقصى البالغ 17 مليون دولار، ما يؤكد على تهافت المستثمرين على المشاركة فيه. وبفضل مجتمعها القويّ البالغ حوالي 20,000 متابع نشط، تُعد هذه العملة الوليدة فرصةً استثماريةً مثالية.

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من ناحيةٍ أخرى، استلهمت عملة Sealana -أحدث عملة ميم في سلسلة العملات المبنية على بلوكتشين سولانا- شعارها من حيوانٍ ينتمي إلى فصيلة الثدييات -وهي الفقمة اللطيفة- حيث يجلس طوال الوقت أمام جهاز الكمبيوتر، ويزداد حجمه بفعل نظامه الغذائيّ المُعتمِد على التونة المعلبة ورقائق البطاطا. وقد تردّدت شائعاتٌ مفادها أن هذه العملة الجديدة تم تطويرها بواسطة فريق العباقرة الذي يقف وراء عملة Slerf (ذات الرمز SLERF) التي خرجت إلى النور في شهر آذار/مارس الماضي. كما يُفسح اكتتاب SEAL -التي تختلف عن سواها من العملات بفضل مجتمعها النشط- المجالَ أمام حملةٍ من التوزيعات المجانية عقب انتهائه.

>>> لزيارة اكتتاب عملة Sealana اضغط هنا <<<

وتُعد WienerAI (ذات الرمز WAI)، وهي أحدث إضافةٍ إلى مجموعة العملات المستوحاة من الكلاب، من أبرز العملات الواعدة. وتتسلح هذه العملة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدّمة، وبالتالي سيوفر اكتتاب WienerAI الحاليّ للمستثمرين إمكانية الحصول على مكافآتٍ سخيةٍ من خلال رهن عملاتهم. وازدادت أيضاً جاذبية المشروع بفضل خططه المستقبلية لتضمين برمجية الدردشة المدعومة بهذه التقنيات المبتكرة.

>>> لزيارة اكتتاب عملة WienerAI اضغط هنا <<<

مع ذلك، لا يعني انخفاض عملة بينانس وما سبّبه من انعدام اليقين داخل السوق أن التفاؤل بشأن تحقيق مكاسبَ مستقبليةٍ من الاستثمار في هذا القطاع وخاصّةً سوق عملات الميم قد تلاشى تماماً. بل على العكس، إذ تقدم اكتتابات العملات الجديدة مثل: Dogeverse وSealana وWienerAI وغيرها فرصاً استثماريةً واعدة. لذا، يجدر بكم الاستثمار في هذه المشاريع الجديدة -قبل ارتفاع أسعارها عقب انتهاء اكتتاباتها- لتحقيق مكاسبَ مجزيةٍ ما سيُسهم أيضاً برفع مستويات الثقة في هذا السوق.