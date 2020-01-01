انخفاض سعر بوجبا يفتح أبواب ريال مدريد ويوفنتوس أمامه

رحيله يبدو وشيكاً عن مانشستر يونايتد

سيناريوهات جديدة تظهر في صفقة رحيل لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا، بعد انخفاض القيمة السوقية للعديد من اللاعبين بعد انتشار فيروس كورونا.

بوجبا جعل الأمور واضحة برغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وسط اهتمام قوي من ريال مدريد ويوفنتوس بالحصول على خدماته.

مانشستر نجح في الحفاظ على الدولي الفرنسي، لكن اللاعب لم يظهر كثيراً مع الشياطين الحمر بسبب الإصابات هذا الموسم، مما قد يدفعهم لبيعه، مع استمرار الاهتمام بضمه من كبار أوروبا.

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تقارير إيطالية أكدت أن انخفاض قيمة العديد من اللاعبين بعد توقف النشاط الرياضي وعلى رأسهم بوجبا، يجعل الأمور أكثر سهولة على باقي الأندية الأخرى لضمه.

سعر اللاعب انخفض مؤخراً من 100 مليون يورو إلى حوالي 60 أو 70 مليون، ليصبح في متناول العديد من الأندية مثل إنتر ويوفنتوس وبرشلونة وريال مدريد.

وعلى هامش هذه التقارير تحدث بوجبا عن استعداده للعودة بشكل أقوى في تصريحات صحفية قائلاً:"لدي بعض الأهداف أريد تحقيقها، غبت 8 أو 7 أسابيع، لذلك أشعر بتعطش كبير في الوقت الحالي، ولا توجد أمامي أي أعذار".

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لاشك أن يوفنتوس هو الطرف الأكثر اهتماماً في الوقت الحالي، ولكن الأمر يعتمد بصورة كبيرة على ميزانيته الصيفية، مقارنة بباقي الأندية المهتمة بالنجم الفرنسي.

جدير بالذكر أن العديد من اللاعبين الآخرين انخفضت قيمتهم بسبب فيروس كورونا، وعلى رأسهم كيليان مبابي بنسبة 22%، إيدين هازارد 28% وصانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروينه 19%.