أنجولا ضد مصر: مباشر لحظة بلحظة

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أنجولا 2× 2 مصر



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90+4' نهاية المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق، وضمان وصول الفراعنة إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات.

88' الحكم يحتسب أربع دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

80' أووووووووووووه فرصة خطيرة للمنتخب المصري، بينية من صلاح وصلت إلى محمد الشريف الذي توغل من الجانب الأيسر وسدد تسديدة قوية أبعدها الحارس إلى ركنية.

73' تسديدة قوية من خارج منطقة جزاء مصر عن طريق سيموني ولكن الشناوي يتألق ويحولها إلى ركنية.

69' هدوء في أحداث المباراة وانحصار اللعب في وسط الملعب

62' توقف المباراة بعد شجار بين لاعبي المنتخبين.

58' جوووووووووووووووووووووووول هدف التعادل للمنتخب المصري عن طريق أكرم توفيق الذي أطلق تسديدة صاروخية سكنت الشباك من خارج منطقة الجزاء.

51' سيطرة للفراعنة بحثًا عن هدف التعادل.

46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

45+2' نهاية الشوط الأول بتقدم أنجولا بهدفين مقابل هدف.

45+1' جووووووووووووووووووووووووووووول هدف تقليص الفارق للفراعنة، عرضية من الجانب الأيمن لعبها صلاح قابلها النني بتسديدة قوية سكنت الشباك.

44' استفاقة مصرية في الدقائق الأخيرة وسيطرة بحثأ عن هدف تقليص الفارق.

40' خمس دقائق تفصلنا على نهاية الشوط الاول.

36' جوووووووووووووووووول هدف ثان لأنجولا من علامة الجزاء سجله مبالا نزولا، بعد لعب الكرة في الزاوية اليسرى.

34' أووووووووه الحكم يحتسب ركلة جزاء لأنجولا بعد تدخل من أكرم توفيق على زيني.

30' مرور نصف ساعة من مجريات الشوط الأول والنتيجة تشير إلى تقدم أنجولا بهدف دون رد.

27' جووووووووووووووووووووول هدف أول في المباراة لصالح أنجولا عن طريق هيلدر كوستا، كرة عرضية من الجانب الأيمن أبعدها أيمن أشرف ووصلت إلى كوستا الذي أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك.

23' أوووووه فرصة خطيرة للمنتخب المصري، كرة طولية من فتوح وصلت إلى شريف الذي لعبها من فوق الحارس ولكنها علت المرمى بقليل وخرجت إلى ركنية.

20' ركلة حرة لأنجولا مرت بسلام على مرمى الفراعنة.

16' تسديدة قوية من أنجولا من خارج منطقة الجزاء الشناوي يتصدى لها بثبات.

12' سيطرة من أنجولا دون خطورة على مرمى الشناوي.

5' مرور خمس دقائق من عمر الشوط الأول ولازال التعادل السلبي يسيطر على النتيجة

1' والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة..

تشكيل مصر:

قرر المدرب كارلوس كيروش إجراء العديد من التغييرات ليكون التشكيل كالآتي:

التشكيل| 4-3-3

محمد الشناوي



أحمد فتوح، أيمن أشرف، أحمد حجازي، أكرم توفيق



عمرو السولية، محمد النني، عبد الله السعيد



مصطفى محمد، محمد شريف، محمد صلاح