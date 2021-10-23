انتهى الأمر .. الاتحاد لن يحصل على الرخصة الآسيوية

العميد لن يلعب في دوري أبطال آسيا الموسم القادم

رفضت لجنة التراخيص في رابطة دوري المحترفين السعودي منح الاتحاد الرخصة الآسيوية، وقد تقدمت الإدارة الاتحادية باستئناف ضد القرار بأمل الحصول على الرخصة واللعب في دوري أبطال آسيا الموسم القادم، لكن صحيفة الرياضية نشرت خبرًا صادمًا للنادي وجماهيره.

الاتحاد يُعاني منذ مواسم من مشاكل مالية كبيرة، وقد بدأ في حلها الموسم الماضي ونال شهادة الكفاءة المالية بعدما سدد جزء كبير من ديونه وجدول البقية، لكنه لم يستطع الإيفاء بشروط الرخصة الآسيوية والتي تتضمن معايير إدارية ومالية وقانونية بجانب البنية التحتية.

من هي الأندية التي لم تحصل على الرخصة الآسيوية؟

يترأس الاتحاد والنصر والأهلي قائمة الأندية التسعة التي لم تحصل على الرخصة الآسيوية، ومعهم الرائد والباطن وابها والقادسية والعين والوحدة.

فيما حصلت 7 أندية على الرخصة وهي الهلال والتعاون وضمك والفيصلي والشباب والفتح والاتفاق.

وتُحاول الأندية التي لم تحصل على الرخصة تقديم استئناف في مدته القانونية التي تنتهي اليوم السبت.

لماذا لن يحصل الاتحاد وغيره على الرخصة الآسيوية ولن يلعب في دروي أبطال آسيا؟

صحيفة الرياضية نقلت عن مصادرها الخاصة أن استئناف الأندية التسعة ضد عدم منحها الرخصة الآسيوية من المستحيل أن يُقبل، وذلك لأنها لم تُقدم الأوراق المطلوبة الخاصة بالمعايير الإلزامية للحصول على الرخصة، وبالتالي لا يحق لها تقديم استئناف.

وأضافت أن الاستئناف سيُقبل فقط حال كانت هناك أخطاء من لجنة التراخيص في الرابطة، وقد أكد محمد السليم رئيس اللجنة أن الأندية التي لم تحصل على الرخصة لأسباب مالية لن تستطيع الإيفاء بالتزاماتها وتسديد ديونها والتقدم بأوراق تثبت ذلك لأن النظام أغلق فعليًا ولا يمكن تقديم أي أوراق جديدة الآن.

وأضاف "الاستئناف الذي يحقُّ للأندية، التي لم تحصل على الرخصة، هو لفتُ نظر اللجنة إن كان ورد خطأ في القرار بناءً على الأوراق التي تم رفعها سابقًا، ولا يقبل النظام إضافة أي أوراق جديدة، أو إجراء تعديل على الوضع المالي للنادي".

"في حال عجز نادٍ ما عن الحصول على الرخصة بسبب عدم استيفاء أحد المعايير الأربعة، المالية والبنية التحتية والقانونية والإدارية، لن يتمكَّن من استيفاء هذا المعيار بسبب إغلاق النظام، الذي يرتبط بالاتحاد الآسيوي مباشرةً".

وأتم السليم حديثه مؤكدًا أن اللجنة لا تمتلك حق اتخاذ أي قرار استثنائي لأي نادٍ لأن عملها مراقب من الاتحاد الآسيوي مباشرة كما كافة لجان التراخيص في الاتحادات المحلية.

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