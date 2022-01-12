انتهكت اللوائح .. فيفا يعلن التحقيق من السنغال قبل المواجهة المصيرية أمام إنجلترا

أسود التيرانجا صعدوا لدور الـ16، لكن تحقيق فيفا يعكر صفو الاحتفالات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، فتح تحقيقًا مع المنتخب السنغالي، قبل مباراته المصيرية أمام إنجلترا، في دور الـ16 من كأس العالم قطر 2022.

أسود التيرانجا صعدوا لدور الـ16 كثاني المجموعة الأولي برصيد ست نقاط، ليواجهوا إنجلترا متصدر المجموعة الثانية بسبع نقاط، في الرابع من ديسمبر الجاري.

وجاء التحقيق الذي فتحه الاتحاد الدولي نظرًا لانتهاك السنغال للقوانين، بعدما حضر أليو سيسيه؛ المدير الفني للفريق، وحده المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الإكوادور، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

لوائح الفيفا تنص على ضرورة حضور المدير الفني للفريق رفقة أحد اللاعبين، خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة لمدة 24 ساعة، لكن مدرب السنغال ظل يتحدث بمفرده لمدة 40 دقيقة.

ومن المتوقع أن يتم توقيع غرامة مالية على المنتخب الإفريقي، أسوة بما حدث مع منتخب ألمانيا الذي تم تغريمه 8800 جنيه إسترليني، للسبب نفسه، خلال النسخة الجارية، بعدما حضر مدربه وحده للمؤتمر الصحفي قبل مواجهة إسبانيا، بداعي إراحة لاعبيه.