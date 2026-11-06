انتهت فترة عقوبته.. إيفرتون يعفو عن جريليش عقب أزمة الحفلات!

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عاد جاك جريليش رسميًا إلى التدريبات في فينش فارم وهو يسعى إلى طي صفحة فترة صعبة مرّ بها مع إيفرتون. ويستهدف صانع الألعاب البالغ من العمر 31 عامًا الآن العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عقب فترة التوقف الدولي، بعدما غاب عن المباريات الأخيرة لإيفرتون بسبب مزيج من مشاكل اللياقة البدنية والإجراءات التأديبية الداخلية.

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طريق العودة للاندماج مع الفريق الأول في فينش فارم

أكّد إيفرتون أنّ جريليش عاد إلى التدريبات في معقل الفريق بفينش فارم، في إشارة إلى بداية اندماجه من جديد مع تشكيلة الكبار. وقد خضع صانع الألعاب المبدع لبرنامج فردي مُصمّم خصيصًا لاستعادة لياقته وحدّته بعد فترة من الغياب عن الملاعب. وقد وضع الجهاز الطبي والفني في النادي خطة يُفترض أن تعيد جريليش إلى التدريبات الكاملة مع الفريق الأول في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، بما يمنح ديفيد مويس دفعة قوية في خياراته قبل فترة شتوية حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم أنّ الأجواء في إيفرتون كانت متوترة عقب النتائج الأخيرة، فإنّ عودة لاعب يتمتع بالجودة الفنية التي يمتلكها جريليش يُنظر إليها على أنها خطوة ضرورية إلى الأمام. ولم يخض المهاجم المخضرم سوى ست مباريات هذا الموسم خلال فترة إعارته الثانية في ميرسيسايد، إذ عانى في إيجاد الثبات الذي جعله في السابق مفضّلًا لدى الجماهير.

وعلى الرغم من التفاؤل المحيط بعودته إلى التدريبات، فإنه لا يزال غير جاهز للمباراة المقبلة على أرضه أمام كوفنتري سيتي. وقد تم تحديد موعد عودته إلى المنافسة الرسمية في رحلة الفريق إلى ملعب جي تيك كوميونيتي يوم 23 نوفمبر، حيث سيواجه إيفرتون فريق برينتفورد الصامد.

معالجة الغياب التأديبي الأخير

لقد اكتنف الجدل الفترة التي سبقت هذه العودة، إذ غاب جريليش بشكل لافت عن تشكيلات المباريات الأخيرة لأسباب تجاوزت مسألة اللياقة البدنية البحتة. ففي البداية، عُزي غيابه عن الخسارة بنتيجة 0-2 أمام أرسنال إلى المرض، لكن الوضع تصاعد عندما استُبعد من مواجهة نيوكاسل يونايتد في كأس كاراباو.

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وأوضح النادي لاحقًا أنّ ذلك جاء بسبب "مخالفة لانضباط النادي"، وهو قرار دعمه مويس علنًا واصفًا إياه بأنه "قرار النادي" الضروري. وأشارت تقارير منذ ذلك الحين إلى أنّ هذا الإجراء التأديبي نجم عن غياب غير مصرّح به عن مقر التدريبات بعد سهرات وحفلات متتالية، ما أدى إلى فترة من التوتر بين اللاعب والجهاز الإداري في جوديسون بارك.

الغموض حول العقد والآفاق المستقبلية

وبينما يسعى جريليش إلى العودة إلى دائرة المنافسة، لا يزال مستقبله على المدى الطويل محور حديث رئيسي لدى المحللين والمشجعين على حد سواء. فهو حاليًا في العام الأخير من عقده المجزي مع مانشستر سيتي، ما يعني أنه مرشح ليصبح لاعبًا حرًّا في صيف عام 2027. حتى إنّ بعض المحللين، ومن بينهم مدافع إيفرتون السابق مايكل بول، ألمحوا إلى أنّ صانع الألعاب قد يودّع الدوري الإنجليزي الممتاز في 2027 بحثًا عن بداية جديدة في بيئة مختلفة مثل الدوري الأمريكي.

وعلى الرغم من الدراما الأخيرة، تظل مكانة جريليش موضع ثقة لا تقبل الجدل لدى من تابعوه عن كثب خلال فترته في ملعب هيل ديكنسون. فقبل أن تعصف إصابة خطيرة في القدم بمشاركته في الموسم الماضي في يناير 2026، كان قد ساهم بهدفين وست تمريرات حاسمة في 22 مباراة، مثبتًا قيمته كأحد أكثر اللاعبين موهبة من الناحية الفنية في التشكيلة. ويكمن التحدي الآن في تكرار هذا المستوى وتجنّب المزيد من مصادر التشتيت خارج الملعب.