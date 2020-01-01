انتهت .. برشلونة يحسم صفقة ديست من أياكس

وسط منافسة شرسة مع بايرن ميونخ على ضم اللاعب

اقترب نادي برشلونة الإسباني، من حسم صفقة التعاقد مع سيرجينو ديست، لاعب أياكس أمستردام هذا الصيف.

برشلونة تخلى مؤخراً عن ظهيره البرتغالي نيلسون سيميدو، إلى نظيره الإنجليزي وولفرهامبتون، ليبدأ البحث عن لاعب آخر في نفس المركز.

النادي الكتالوني أجرى بعض المفاوضات مع نوريتش سيتي لضم لاعبه ماكس أرونز، ولكن يبدو أن الأمور تتجه الآن نحو ديست ظهير أيمن أياكس الهولندي.

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وذكرت إذاعة راك الإسبانية أنّ ديست ودّع زملائه في أياكس تمهيدًا للسفر إلى برشلونة لإعلان انتقاله إلى صفوف النادي الكتالوني.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ اللاعب سوف يصل غدًا، الأحد، ويخضع للفحص الطبي، إلا أنّه بسبب خوض البلوجرانا مواجهة ضد فياريال فسوف يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة يوم الإثنين.

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Sergiño DEST se acaba de despedir de sus compañeros en el vestuario de l’Amsterdam Arena, justo al acabar el partido que han ganado 2-1.



Mañana VIAJA a #mercato 🤝 pic.twitter.com/VD5OYui7uS — Gerard Romero (@gerardromero) September 26, 2020

وبحسب التقارير الصحفية، فإنّ الصفقة كلّفت 20 مليون يورو بجانب 5 ملايين متغيرات إضافية.

وفي حالة حسم التعاقد مع ديست، سيفوز بذلك برشلونة في معركته مع بايرن ميونخ ، والذي حاول هو الآخر الحصول على خدماته.

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ومن المتوقع أن تثير هذه الأنباء حماس جماهير برشلونة ومدرب الفريق رونالد كومان، لحل أزمة الظهير الأيمن التي عانى منها الفريق في السنوات الأخيرة.