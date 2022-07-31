انتهت الرحلة .. الأهلي يدرس عرضًا "لا يُرفض" لشراء السومة

يبدو أن فترة المهاجم السوري مع فريقه السعودي شارفت على النهاية

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن مفاجأة مدوية في مستقبل السوري عمر السومة مع الأهلي السعودي، إذ أفادت أن النادي لديه عرضًا لا يُقاوم لشراء اللاعب.

الأهلي لم يستطع تفادي الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي في الموسم الماضي، وقد فتح ذلك باب الرحيل لُجل نجومه الأجانب وعلى رأسهم المهاجم السوري.

ما هي تطورات مستقبل السومة مع الأهلي؟

السومة ارتبط بعدد من الأندية منذ هبوط الأهلي لدوري الدرجة الأولى السعودي وأبرزها القادسية الكويتي والجزيرة الإماراتي، لكن سفره إلى تركيا لخوض المعسكر الخارجي الإعدادي للفريق قلل من وتيرة الحديث عن رحيله وفتح الباب لبقائه في جدة الموسم القادم ليُقاتل مع الراقي في دوري يلو بهدف العودة سريعًا للمحترفين.

الأيام الأخيرة شهدت حديثًا عن قُرب انتقاله للعربي القطري على سبيل الإعارة لموسم واحد، وقد أفادت صحيفة استاد الدوحة أن السومة سيصل العاصمة القطرية خلال الأيام القليلة القادمة للخضوع للفحوصات الطبية وإنهاء التفاصيل الأخيرة قبل توقيع العقد رسميًا.

ما هي تفاصيل العرض الجديد للسومة؟

الرياضية فجرت مفاجأة كبيرة حين أكدت أن عرض العربي ليس استعارة اللاعب بل شراءه نهائيًا مقابل مليوني دولار أمريكي، ما يُساوي 7.5 مليون ريال سعودي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الأهلاوية بقيادة ماجد النفيعي تدرس العرض بطريقة جدية، موضحة أن النقاشات دائرة حاليًا في أروقة النادي قبل الرد النهائي على النادي القطري.

لماذا عرض العربي القطري لشراء السومة لا يُرفض؟

العرض القطري يبدو من الصعب رفضه لأربعة أسباب هي:

عقد اللاعب ينتهي صيف 2024 وتلك ربما آخر فرصة للاستفادة المالية من رحيله عن الفريق. تراجع مستوى اللاعب خلال الموسمين الأخيرين وغياب أهدافه وهو ما عرضه لانتقادات لاذعة. رفضه اللعب مع الأهلي في دوري يلو وتفضيله الرحيل عن الفريق بالانتقال النهائي أو الإعارة لموسم واحد. المبلغ الجيد المعروض سيُساهم في حل جزء من مشاكل الأهلي المالية وتسديد بعض التزاماته.

يُشار إلى أن الأهلي تعاقد مع المهاجم التونسي يوسف العبدلي وجدد عقد مهاجمه السعودي هيثم عسيري هذا الصيف، وقد ارتبط كذلك بالتوقيع مع المصري أحمد حسن كوكا خاصة حال رحيل السومة.