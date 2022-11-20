انتهت الحلول الفنية؟ .. نجم السعودية الأسبق يدعو للالتحامات القوية لإرهاب لاعبي الأرجنتين

خوف كبير من جانب الجمهور السعودي من مواجهة الأرجنتين والخسارة بنتيجة تاريخية، تعيد للأذهان الهزيمة أمام ألمانيا بثمانية أهداف في مونديال 2002

مناقشة الأمور الفنية الخاصة بمواجهة السعودية والأرجنتين أمر لم يعد مطروحًا على طاولة بعض السعوديين، فالمباراة محسومة وفقًا لوجهة نظرهم، بداعي الفوارق الكبيرة بين كلا المنتخبين، فأصبحت تخرج دعوات من نوع خاص كي لا يخسر الأخضر بنتيجة تاريخية.

الأخضر بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، سيواجه التانجو بعد غدٍ الثلاثاء، في افتتاح مشوارهما بكأس العالم قطر 2022.

هاشم سرور؛ نجم النصر والمنتخب السعودي الأسبق، يرى الحل للتعامل مع هذه المباراة هي الالتحامات القوية، كي يتم إرهاب لاعبي الأرجنتين من الإصابات.

وكتب سرور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا حل أمام منتخبنا في مباراة الأرجنتين إلا التعامل بشدة في الالتحامات مع لاعبين الأرجنتين لأن هذا سيجعل لاعبين الخصم يخشون على أنفسهم من الإصابات وهذا لو طبق بالفعل فلن تكون النتيجة مزعجة بالنسبة لنا، منتخب الأرجنتين من أقوى وأبرز المنتخبات في العالم ومن الفرق المرشحة للكأس".

وبعد أن تعرض للهجوم من الفئة التي اعتقدت أنه يدعو لتعمد إصابة لاعبي التانجو، أضاف: "لمن لايفهم معنى الشدة في الالتحام، الالتحام وليس الرفس والركل والضرب للاعبين الخصم، الشدة تعني الدخول بمرجلة وثبات".

لمن لايفهم معنى الشدة في الالتحام

الالتحام وليس الرفس والركل والضرب للاعبين الخصم

الشدة تعني الدخول بمرحلة وثبات — هاشم سرور (@Hashem_S6) November 20, 2022

يذكر أن السعودية والأرجنتين يقعان في المجموعات الثالثة في المونديال، رفقة منتخبي بولندا والمكسيك.