"دوري روشن ليس عطلة للتقاعد" .. مالك نادٍ سعودي يسخر من انتقال صلاح لطرابزون سبور التركي

سخر رجل الأعمال الأمريكي بن هاربورج، مالك نادي «الخلود» السعودي، من انتقال محمد صلاح إلى نادي «طرابزون سبور» التركي.

وأكد نادي طرابزون سبور يوم الأربعاء التعاقد مع النجم المصري، ليختتم بذلك إحدى أبرز صفقات الصيف.





وكان صلاح قد غادر ليفربول في نهاية الموسم الماضي بعد تسع سنوات قضاها في أنفيلد، وهي فترة حافلة بالإنجازات الفردية والألقاب.

أحد أبرز الأسئلة في الميركاتو الصيفي الجاري، كان : إلى أين سيتجه بعد ذلك؟ توقع معظم المراقبين انتقاله إلى الدوري السعودي، حيث سعى نادي الاتحاد إلى التعاقد معه وفقًا لتقارير عديدة.

لكنه اختار تركيا بدلاً من ذلك. ويفتح انتقاله إلى طرابزون سبور فصلاً جديداً في مسيرته الكروية.

وعلق هاربورج على الصفقة عبر حسابه الرسمي على X قائلاً: «لقد انتقل إلى الدوري المناسب. دوري روشن السعودي ليس المكان المناسب لقضاء عطلة التقاعد».















