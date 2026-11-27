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قام الصحفي إنرمو إيرمان بالتطرق إلى الأنباء المنتشرة مؤخرًا حول إمكانية انتقال المهاجم المكسيكي خوليان كينيونيس إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، في ظل حاجة فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي إلى تعزيزات هجومية بسبب الوضع الحالي للفريق.

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مهاجم القادسية السعودي يعيش فترة مميزة في دوري روشن منذ انتقاله للفريق، ويعتبر من أهم الأسباب للطفرة التي تقدمها كتيبة المدرب بريندان رودجرز، وكان من الطبيعي ارتباط اسمه بالانتقال إلى أحد الدوريات الأوروبية، لتظهر التكهنات حول اهتمام باريس بالحصول على خدماته.

حقيقة اهتمام باريس بالتعاقد مع كينيونيس

الصحفي الفرنسي ظهر عبر برنامج "في المرمى" مع الإعلامي بتال القوس، للكشف عن أهم ملابسات الصفقة المحتملة، حيث قال:"ينبغي أن نكون حذرين بشأن هذا الأمر، لأن لويس إنريكي يتحدث دائمًا عن رغبة اللاعبين الرائعين بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، كما أن الرغبة متبادلة من النادي أيضًا، ولكن من الصعب التعاقد مع أي لاعب بسبب إصابتي خفيتشا كفاراتسخيليا وديزيري دوي لمجرد القيام بذلك".

وأضاف:"ربما يتعاقد باريس مع لاعبين في يناير وهناك قائمة من الأهداف، ولكن المشكلة مع كينيونيس هي السن، لأن باريس سان جيرمان يتجه مؤخرًا للتوقيع مع اللاعبين الشباب، يجب أن ننظر إلى طريقة تطور النادي في الآونة، سنجد أن العناصر التي ضمها باريس في السنوات الأخيرة أبرزها من فئة عمرية صغيرة، وذلك للاستفادة منهم خلال 3 أو 4 مواسم، مثل برادلي باركولا الذي يبلغ من العمر 25 عامًا، تم جلبه من ليون ورحل إلى ليفربول الصيف الماضي".

وتابع:"لا أقول إن الصفقة خاطئة أو مستحيلة، الفكرة تتمثل في رغبة باريس بالتعاقد مع لاعبين صغار يمكنهم تقديم الإضافة لسنوات، بوجود إمكانية الاستفادة منهم ماليًا في وقت لاحق بحالة رحيلهم عن النادي، إنها الاستراتيجية الجديدة لهم".

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هل ينتقل نجم القادسية إلى باريس؟

وبعدها قال بتال القوس للصحفي الفرنسي:"إذن نفهم أن كينيونيس يندرج ضمن اهتمامات باريس ولكنه ليس في أعلى القائمة، ربما الرابع أو الخامس، أليس هذا صحيح؟"، ليرد عليه إيرمان:"هو أحد اللاعبين الذين يهتم بهم النادي، لقدرته على اللعب في الجناح ومركز قلب الهجوم، وبالنظر إلى المصابين وهم كفاراتسخيليا ودوي، سنجد ان الأولوية تتجه نحو اللاعبين من نفس المركز، وأسماء تمتلك قدرة على الابتكار والإبداع".

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القائمة التي ارتبط بها النادي الفرنسي

صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية قالت إن باريس سيوجه أنظاره نحو سوق الأجنحة في الميركاتو الشتوي المقبل، لدعم فريق المدرب لويس إنريكي، ووضع بعض الخيارات التي ظهرت إلى جانب كينيونيس، الذي يمكن الاستفادة من قدراته التهديفية في ظل عدم ثبات مستوى الإسباني فيران توريس.

وظهر على رأس أهداف باريس في الشتاء كل من : أنطونيو نوسا "لايبزيج"، نيكو ويليامز "أتلتيك بيلباو"، عبد الصمد الزلزولي "ريال بيتيس" والبرتغالي كارلوس فوربس "كلوب بروج".

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فترة مميزة لكينيونيس

صاحب الـ29 سنة يعتبر من أبرز اللاعبين في دوري روشن منذ انتقاله للقادسية في يوليو 2024، ونجح في تسجيل 74 هدفًا مع الفريق ولعب 18 تمريرة حاسمة في 85 مناسبة بشكل عام، منهم 12 هدفًا و6 تمريرات في 17 مباراة خلال الموسم الجاري 2026/2027.