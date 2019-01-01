إدارة أرسنال تساند إيمري في موقفه من أوزيل

الشكوك مستمرة حول رحيل صانع الالعاب الألماني

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أعرب راؤول سانيلهي مدير شؤون الكرة في نادي أرسنال الإنجليزي، عن دعمه للمدرب أوناي إيمري بخصوص موقفه من مسعود أوزيل.

إيمري استبعد صانع الألعاب الألماني عن معظم مباريات الموسم الحالي، حيث لم يظهر سوى في مباراتين فقط.

العديد من الصحف أشارت لرغبة إيمري في التخلص من اللاعب، وإجباره على الرحيل في سوق الانتقالات الشتوية القادمة.

سانيلهي قال عن تلك الأزمة:"لو يوجد موقف مضاد لمسعود بشكل شخصي وأتمنى رؤيته في المباريات المقبلة بسبب جودته غير القابلة للشك".

وأضاف:"على الجانب الآخر يجب عليه العمل على مدار الساعة وهذا ما يتوقعه إيمري منه".

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وتابع:"الأمر لا يتعلق بتخاذله أكثر من وجود لاعبين آخرين يستحقون فرصة المشاركة أكثر منه".

يذكر أن أوزيل ارتبط بالرحيل في يناير، والانتقال لأي من الدوري التركي أو الأمريكي.