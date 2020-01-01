وكيل حكيمي يوضح حقيقة انتقاله لبايرن ميونخ

اهتمام متصاعد من عمالقة أوروبا بالمدافع المغربي

خرج أليخاندرو كامانو وكيل أعمال المدافع المغربي أشرف حكيمي، ليوضح حقيقة دخوله في مفاوضات مع نادي بايرن ميونخ الألماني.

حكيمي يقدم مستويات مبهرة خلال فترة إعارته من ريال مدريد لبوروسيا دورتموند، وسط جدل كبير حول خطوته القادمة، بوجود اهتمام من باريس سان جيرمان وتشيلسي بضمه.

وبعد انتشار العديد من التقارير الصحفية، حول دخول بايرن بقوة في سباق التعاقد مع حكيمي، أوضح وكيل أعماله الموقف بشكل كامل.

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وقال كامانو لشبكة "سكاي" الألمانية:"قلتها من قبل أكثر من مرة بوسائل الإعلام، لا توجد أي اتصالات بيني وبايرن ميونخ بخصوص أشرف".

وتأتي هذه الأنباء ليستمر الجدل حول موقف حكيمي، والاهتمام المتصاعد بالحصول على خدماته، مع عدم وضوح موقف زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد في الاعتماد عليه بعد انتهاء إعارته.

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يذكر أن صاحب الـ21 سنة، نجح في تسجيل 7 أهداف وصنع 10 في 37 مباراة بجميع البطولات مع دورتموند هذا الموسم، قبل توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا.