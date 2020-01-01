والد سيلفا يصدم النصر ويحسم وجهته القادمة

يرفض العودة للدوري الإسباني وبالتحديد فالنسيا

قام والد دافيد سيلفا صانع ألعاب مانشستر سيتي، بتوجيه صدمة قوية لنادي النصر الإماراتي، بعدما أكد رغبة اللاعب في الانتقال للدوري الإيطالي.

صاحب الـ34 سنة يقضي الأيام الأخيرة مع سيتي بعد نهاية عقده مع النادي الإنجليزي هذا الصيف، وسط تكهنات مستمرة حول خطوته القادمة.

سيلفا ارتبط بالانتقال للعديد من الأندية في الدوري الإسباني، بالإضافة للنصر، وكذلك لاتسيو الإيطالي الذي يعتبر أقوى المنافسين على الصفقة.

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ومن جانبه قال فيرناندو سيلفا والد اللاعب في تصريحات لإذاعة " El Transistor":"دافيد أخبرني بقراره بالرحيل عن مانشستر سيتي منذ فترة طويلة جداً".

وأضاف:"أريد له الاستمرار في أوروبا، لأنه يحب الدوري الإيطالي بشكل كبير، ويستمتع بالكرة هناك، وأخبرني بقدرته على اللعب حتى بلوغه 40 سنة".

وتابع:"هناك العديد من العروض والفرص المتاحة أمامه، ولكن المكان المفضل بالنسبة لي هو لاتسيو لأنها ستكون فرصة عظيمة له".

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واستكمل:"العودة للدوري الإسباني؟ خطوة مستبعدة في الوقت الحالي لأنه يرفض فكرة الذهاب إلى هناك والعودة لفالنسيا بالتحديد".

يذكر أن سيلفا سيستمر مع مانشستر سيتي حتى نهاية رحلته في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، قبل الانتقال لفريقه الجديد في صفقة انتقال حر.