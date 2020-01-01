هافيرتس يوجه رسالة لليفربول وريال مدريد

فرصة كبيرة لأندية أوروبا الراغبة في ضم اللاعب الألماني

أكد كاي هافيرتس صانع ألعاب نادي بايرليفركوزن الألماني، على جاهزيته الكاملة لخوض تحدٍ جديد بأحد الأندية الكبرى الموسم القادم.

هافيرتس تألق بشكل لافت مع ليفركوزن الفترة الأخيرة، ليدخل قائمة المنتخب الألماني، ويصبح هدفاً للعديد من الأندية أبرزها بايرن ميونخ و ليفربول ومانشستر يونايتد.

الاهتمام وصل كذلك لريال مدريد ومدربه زين الدين زيدان، وسط مطالب من ليفركوزن بالحصول على مبلغ 100 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات اللاعب في الصيف.

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وبهذه المناسبة قال هافيرتس في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية:"أصبحت مستعداً لخطوة أعلى في مسيرتي، التحدي كبير جداً بالنسبة لي سواء داخل أو خارج ألمانيا".

وأضاف:"ليفركوزن نادٍ عظيم أشعر بالراحة فيه، ولكن كما قلت دائماً، رغبتي واضحة وطموحي الأكبر هو خوض تحدٍ جديد بمشواري".

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يذكر أن صاحب الـ20 سنة، شارك في 145 مباراة خلال رحلته بجميع البطولات في ليفركوزن، منها 34 هذا الموسم، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 10 قبل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.