هارون كمارا: سأحدد وجهتي مع إدارة القادسية

هل سنرى هارون كمارا بقميص جديد الموسم المقبل؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد هارون كمارا، مهاجم فريق القادسية السعودي، على أنه سيعقد اجتماعًا مع إدارته خلال الأيام المقبلة، لتحديد مصيره مع الفريق.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن ناديي الهلال والاتحاد، قد تقدما بعروضًا لضم هارون كمارا، بالإضافة إلى بعض العروض الأخرى.

كمارا قال خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "لا أعرف شيئًا حول تفاصيل العروض المقدمة، ولكنني سأعمل على تحديد مصيري".

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تابعونا أيضًا على يوتيوب: https://t.co/DonWXLzXJT — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 10, 2019

مهاجم القادسية تابع: "سأجتمع مع الإدارة للاطلاع على العروض قبل اتخاذ القرار الأنسب لي وللنادي، وأحترم تعاقدي مع القادسية".

جاء ذلك بعدما غاب هارون كمارا عن تدريبات القادسية الفترة الماضية، ولكن المهاجم أكد على أنها كانت بإذن مسبق من إدارة ناديه.

هارون كمارا يعد واحدًا من أفضل المواهب السعودية خلال الوقت الحالي، حيث انضم لصفوف المنتخب السعودي في أكثر من مناسبة.