نابولي يحاول إعادة كاراسكو لأوروبا

اللاعب يريد الرحيل عن الدوري الصيني

يسعى نادي نابولي الإيطالي، للتعاقد مع الجناح البلجيكي يانيك كاراسكو لاعب داليان يفانج الصيني، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

كاراسكو يلعب مع يفانج تحت قيادة رافائيل بينيتيز مدرب الفريق، ولكنه يطمح للرحيل عن الدوري الصيني والعودة مرة أخرى لأوروبا.

صحيفة "كوريير ديلو سبورت" كشفت عن محاولة نابولي ضم اللاعب خلال تواجده بأتلتيكو مدريد، لكنه فشل في منافسة العرض الصيني من الناحية المالية.

وأوضحت أن النادي الإيطالي سيعاود المحاولة مرة أخرى في يناير، مستغلاً الرغبة الشديدة من البلجيكي للرحيل عن الصين واللعب بأحد الدوريات الخمس الكبرى.

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وتأتي هذه الخطوة بناء على رغبة المدرب جينارو جاتوزو، الذي يبحث عن بعض التدعيمات الهجومية بالفريق بشكل عام، وكذلك تحسباً لرحيل درايس ميرتينس مع اقتراب نهاية عقده في الصيف.

يذكر أن صاحب الـ26 سنة نجح في تسجيل 24 هدفاً وصنع 17 في 52 مباراة لعبها مع يفانج طوال فترة تواجده بالصين.