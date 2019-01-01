تشيلسي يعرض باكايوكو ودرينكووتر للبيع

بعد فشلهما في إقناع المدرب الجديد فرانك لامبارد

أصبح الثنائي تيموي باكايوكو وداني درينكووتر، على أعتاب الرحيل عن صفوف تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

باكايوكو عاد للبلوز من جديد هذا الصيف، بعد ظهوره بمستوى مميز خلال فترة إعارته مع ميلان الموسم الماضي.

فرانك لامبارد المدرب الجديد للبلوز، تعهد بمنح جميع اللاعبين للفرصة الكاملة، خاصة بعد القيود المفروضة على النادي بعدم ضم لاعبين جدد.

صحيفة "تيليجراف" البريطانية، أكدت رغبة لامبارد في التخلي عن باكايوكو وكذلك درينكووتر، لعدم حاجته لخدمات كل منهما.

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ويأتي ذلك بعد غياب الثنائي عن مباراة الفريق أمام ريد بول سالزبورج الأربعاء الماضي، واستبعادهما من مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ مساء اليوم السبت.

وأبدى تشيلسي استعداده لسماع العروض المقدمة لهما قبل نهاية سوق الانتقالات يوم الخميس القادم، طمحاً في التخلص منهما.

وهو ما يضع درينكووتر وباكايوكو في مأزق كبير، طمحاً في البحث عن نادي جديد خلال الأيام القليلة المقبلة.