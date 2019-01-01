مورينيو: توتنهام لا يستطيع منافسة الكبار في الميركاتو

المدرب البرتغالي يكشف عن موقفه من الميركاتو الشتوي

أصر جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، على شعوره بالسعادة تجاه التشكيل الحالي الذي يمتلكه، تزامناً مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

توتنهام ارتبط بالتعاقد مع العديد من اللاعبين، خاصة في مركزي قلب الدفاع والوسط، ولكن المدرب البرتغالي يؤمن بالمجموعة المتواجدة وقدرتها على إنهاء الموسم ضمن الأربعة الكبار.

وقال مورينيو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس":"أعلم جيداً مشروع النادي وتاريخه والطموحات التي يسعى لها وكذلك الأهداف الحالية للفريق وكيفية تحقيقها".

وأضاف:"سنحاول التعامل مع كل ما يحدث بسوق الانتقالات، لو رحل أي لاعب سنتأقلم مع هذا الموقف بشكل طبيعي، ولكن لن نصبح ملوكاً للانتقالات نتصارع مع الأندية الكبرى لضم أهم اللاعبين".

وتابع:"هناك بعض الأندية الأخرى أكثر جاهزية منا لإنفاق الأموال بشكل كثيف للتعاقد مع صفوة النجوم، أما نحن فسنتعامل مع الأمور بطريقة ذكية وخلاقة".

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واستكمل:"نحتاج لبعض الوقت للوصول للمستوى الذي نسعى له، ليس خلال أيام قليلة، ولكن ربما في شهر يناير أو فبراير".

يذكر أن صانع الألعاب الدنماركي كريستيان إريكسن يعتبر هو أقرب المرشحين للرحيل عن توتنهام، وسط أنباء متزايدة حول رفضه التوقيع على عقد جديد، مما يتيح له الانضمام لنادي آخر بالمجان في الصيف وهو ما قد يخشاه سبيرز ليصبح بيعه في الشتاء هو الخيار الأنسب.