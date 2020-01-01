منافسة إنجليزية على ضم برايثوايت من برشلونة

تجربة الدنماركي لن تستمر طويلاً مع النادي الإسباني

أصبح الدنماركي مارتن برايثوايت على أعتاب الرحيل عن صفوف برشلونة، بعد انتقاله لصفوف الفريق الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

برشلونة اضطر لضم اللاعب من ليجانيس في ميركاتو يناير، بعد الفشل في التعاقد مع جميع الأهداف التي حاول ضمها لتدعيم خط الهجوم في غياب لويس سواريز للإصابة.

اللاعب شارك في عدد محدود من الدقائق وصل إلى 403 فقط، ليصبح رحيله وشيكاً من أجل الحصول على فرصة اللعب كأساسي.

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صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، كشفت عن اهتمام إنجليزي بضم برايثوايت، من الثنائي إيفرتون ووست هام، تمهيداً لانتقاله إلى أحدهما هذا الصيف.

وأشارت إلى أن إيفرتون يعتبر هو صاحب الحظوظ الأوفر لضم اللاعب، نظراً للعلاقة الجيدة التي تجمعه ببرشلونة، والتعاون بينهما على مدار السنوات الماضية.

ويواجه الثنائي الإنجليزي منافسة شرسة من بعض أندية الليجا لضم اللاعب صاحب الـ29 سنة، وأبرزها إشبيلية، ريال سوسييداد وريال بلد الوليد.

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يذكر أن برايثوايت الذي انضم لبرشلونة مقابل 18 مليون يورو، ظهر في 11 مباراة مع الفريق هذا الموسم، ونجح في التسجيل مرة واحدة فقط.