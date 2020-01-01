مدرب بورنموث يرد على أنباء رحيل أكي لأحد كبار البريميرليج

صراع ثلاثي على ضم المدافع الهولندي في يناير

رد إيدي هاو المدير الفني لبورنموث، على الأنباء الأخيرة حول رغبة العديد من الأندية الإنجليزية، في التعاقد مع ناثان أكي مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

تشيلسي وأرسنال ومانشستر سيتي، جميعهم ارتبطوا الأسابيع الماضية بالتعاقد مع المدافع الهولندي، نظراً للمستوى المبهر له مع بورنموث في النصف الأول من الموسم الجاري.

المدفعجية يأتون على رأس القائمة نظراً لإصابة كالوم تشامبرز بقطع في الرباط الصليبي، وتأكيدات ميكيل أرتيتا بدخول السوق لضم مدافع جديد.

وهو ما رد عليه هاو قائلاً:"أهم شيء بالنسبة لنا الآن هو استعادة اللاعبين المصابين مرة أخرى، لأننا نعلم الجودة التي يمتلكونها ونفتقدها نحن".

وأضاف:"لو تمكنا من ضم لاعبين جدد سيكون ذلك جيداً، ولكن لا يمكنني الحديث بشكل صريح عن الأفكار التي لدينا بالتحديد، كل شيء سيعتمد على المصابين".

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وتابع:"لا يوجد أي جديد بخصوص أكي، فهو الآن يتعافى من الإصابة وسنرى ما سيحدث بعد عودته لكامل لياقته في أقرب وقت ممكن".

يذكر أن العديد من الصحف الإنجليزية، أكدت إمكانية قيام تشيلسي بإعادة شراء أكي من بورنموث مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، وفقاً للبند الموجود بعقد رحيله عن البلوز في 2017>