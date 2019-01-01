تقارير: قاسم باشا يتلقى عرضًا من سامبدوريا الإيطالي لضم تريزيجيه

عرض جديد للاعب منتخب مصر

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يسعى نادي سامبدوريا الإيطالي، للتعاقد مع المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب نادي قاسم باشا التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

تريزيجيه شارك مع منتخب مصر، خلال منافسات كأس أمم إفريقيا، قبل الخروج من دور الـ16 على يد جنوب إفريقيا.

وأشار موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي، إلى أن سامبدوريا لديه هدفًا جديدًا خلال فترة الانتقالات الحالية، هو تريزيجيه.

منتخب أرعب قارة بأكملها 🇪🇬🔝



هل تراه الجيل الأفضل في تاريخ الكرة المصرية؟ pic.twitter.com/VWvX00PRDX — جول مصر (@goaleg) July 17, 2019

النادي الإيطالي تقدم بعرض إلى نادي قاسم باشا التركي، من أجل التعاقد مع الجناح المصري تريزيجيه.

قاسم باشا تلقى عرضًا من سامبدوريا، تخطى الـ10 ملايين يورو، وذلك ليدل على اهتمام النادي الإيطالي، بالحصول على خدمات تريزيجيه.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن هناك عروضًا من جالطة سراي التركي، وأستون فيلا الإنجليزي، من أجل التعاقد مع اللاعب المصري.