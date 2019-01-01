مدربه: عواد أخبرني بأنه لن يلعب للإسماعيلي وتوقيعه للزمالك لا يجوز

هل يرحل عواد عن الإسماعيلي؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى النادي الإسماعيلي، عن أن محمد عواد حارس مرمى الفريق، لا يريد الاستمرار رفقة الدراويش الموسم المقبل.

سعفان قال خلال تصريحات لراديو "أون سبورت": "تحدثت مع محمد عواد عبر مكالمة هاتفية، وأكد لي أنه لا يرغب في الاستمرار مع الإسماعيلي".

مدرب حراس الإسماعيلي تابع: "أبلغت عواد بأن النادي لن يقف عليه، ولكن عقده مستمر حتى 2021، ولا يوجد به أي ثعرات".

وواصل: "الحارس لم يتحدث معي حول توقيعه للزمالك، ولا يجوز توقيعه لأنه مرتبط بعقد مع الإسماعيلي خلال الوقت الحالي".

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وأبدى سعفان الصغير غضبه تجاه عواد، حيث قال: "حزين منه لأنه أبدى اعتراضًا على اللاعبين المتواجدين حاليًا، وذلك لأنهم دون المستوى".

واختتم سعفان تصريحاته قائلًا: "عندما كان يلعب عواد في الوحدة، لم يشترط صفقات بعينها، عكس ما يفعله مع الإسماعيلي".

عواد عاد إلى النادي الإسماعيلي، بعد انتهاء إعارته لصفوف الوحدة السعودي لمدة عام واحد، ظهر خلاله بمستوى متميز.