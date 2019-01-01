مانشستر يونايتد يراقب موقف مولر مع بايرن ميونخ

وسط منافسة شرسة من إنتر على ضم المهاجم الألماني

دخل المهاجم الألماني توماس مولر، ضمن حسابات مانشستر يونايتد وإنتر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

دور مولر تقلص بشكل كبير مع بايرن في الفترة الأخيرة، خلال تولي الكرواتي نيكو كوفاتش مهمة تدريب الفريق.

تقارير صحفية أكدت رغبة مانشستر في الحصول على خدمات مولر، من أجل تدعيم هجوم المدرب أولي سولشاير.

ويطمح النادي الإنجليزي في ضم صاحب الـ30 سنة، نظراً للأزمة الهجومية التي يعاني منها فريقه منذ رحيل أليكسيس سانشيز وروميلو لوكاكو في الصيف.

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وعلى جانب آخر يترقب أنطونيو كونتي مدرب إنتر الموقف، نحو أنباء حول عرض محتمل من النيراتزوري بيناير.

يذكر أن مولر ظهر في 12 مباراة مع بايرن بجميع البطولات هذا الموسم، سجل خلالهم هدفاً وحيداً وصنع 6 آخرين.