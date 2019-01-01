مدرب أستون فيلا يحذر مانشستر يونايتد من ضم مكجين

سعره ارتفع بعد أن وصل 50 مليون إسترليني الصيف الماضي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

حذر دين سميث المدير الفني لأستون فيلا، نظيره مانشستر يونايتد، من محاولة التعاقد مع جون مكجين نجم الفريق هذا الموسم.

الدولي الاسكتلندي ارتبط بالانضمام للشياطين الحمر بشكل متكرر الصيف الماضي، بعد مساعدته الفيلانز للعودة إلى البريميرليج.

مكجين واصل تألقه مع الفريق هذا الموسم، لتعود التكهنات حول خطوة محتملة من مانشستر في يناير.

وقال مدربه عن هذه الإمكانية:"أي نادي كبير يمكنه الاتصال بنا ولكنهم لن يحصلوا على أي رد إيجابي، نحن نريده الاستمرار معنا".

وأضاف:"قيمته ارتفعت بشكل كبير جداً بعد تألقه معنا وإظهار قيمته الحقيقية للفريق على مستوى عالي".

وتابع:"جون يمتلك طاقة كبيرة وروح حالية، وأيضاً جانب فني لا يراه عدد كبير من المتابعين".

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يذكر أن مكجين سجل 9 أهداف وصنع 10 مع فيلا الموسم الماضي، ويمتلك 3 أيضاً خلال الموسم الحالي.