لامبارد يستخدم لاعبه لإقناع رايس بتشيلسي

تواجد معه خلال فترة الحجر الصحي

أبدى نادي تشيلسي الإنجليزي، اهتمامه بالحصول على خدمات ديكلان رايس لاعب وسط وست هام بسوق الانتقالات الصيفية القادمة.

المدرب فرانك لامبارد يستغل فترة توقف النشاط الكروي على مستوى العالم، من أجل وضع خطته الاستعدادية للموسم المقبل، من خلال تدعيم صفوفه بالميركاتو.

شبكة "سكاي سبورتس" أكدت أن لامبارد يعتبر من أشد المعجبين برايس، نظراً لكل ما قدمه مع وست هام على مدار الموسم الحالي والماضي، منذ تصعيده للفريق الأول.

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صاحب الـ21 سنة تربطه علاقة صداقة قوية مع ماسون ماونت لاعب وسط البلوز، نظراً للفترة التي قضاها معه مع المنتخب الإنجليزي.

وهو ما ظهر بعدما قام ماونت بكسر الحجر الصحي بعد تفشي فيروس كورونا، من أجل ممارسة كرة القدم مع رايس بأحد المراكز الرياضية في شمال لندن.

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ويطمح لامبارد بأن تكون علاقة الثنائي، أحد العوامل الرئيسية في قدوم رايس لقلعة البلوز، وسط منافسة شديدة من مانشستر يونايتد وسيتي للتعاقد معه.

يذكر أن لاعب الوسط الشاب يشارك بصفة أساسية مع وست هام هذا الموسم، حيث ظهر في 29 مباراة بالدوري الإنجليزي وصنع هدفين قبل التوقف.