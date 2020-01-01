كيف أخفق أرسنال في خطف موهبة ليل؟

صفقة دفاعية لم ينجح أرسنال في إتمامها

بذل نادي أرسنال الإنجليزي، محاولات مكثفة من أجل تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مع التركيز بشكل كبير على خط الدفاع.

أرسنال تعاقد مع سيدريك سواريز لاعب ساوثامبتون، والمدافع الإسباني بابلو ماري من فلامنجو، حيث ضم كل منهما على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

موقع "LE10Sport" الفرنسي كشف عن محاولة المدفعجية للتعاقد مع مدافع آخر في يناير، وهو جابرييل دوس سانتوس لاعب نادي ليل.

المزيد من الفرق

جابرييل يعتبر من أبرز المواهب في فرنسا هذا الموسم، بعد المستويات المبهرة التي قدمها بصفوف ليل، الذي قام مؤخراً ببيع بعض نجومه لأندية أوروبا الكبرى، كان آخرها نيكولاس بيبي لاعب أرسنال الحالي.

المدفعجية تقدموا بعرض للتعاقد مع جابرييل بالميركاتو الشتوي، ولكنه قوبل بالرفض نظراً لضعف المقابل المادي الذي قدمته إدارة النادي اللندني.

وكيل جاريث بيل يوضح موقفه من الدوري الصيني والعودة لتوتنهام

رسميًا - برشلونة يوضح تفاصيل إصابة ديمبيلي الجديدة

ومن جانبه يحرص ليل على التفاوض مع صاحب الـ22 سنة بشكل مكثف في الوقت الحالي، من أجل تمديد عقده الذي ينتهي في 2023.

ومن المتوقع أن يعود أرسنال بعرض جديد للتعاقد مع المدافع البرازيلي الصيف القادم، وسط منافسة شرسة مع إيفرتون، حيث يريد التوفيز الحصول على خدماته بناء على طلب المدرب كارلو أنشيلوتي.