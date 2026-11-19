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قد يكون مستقبل كيفين دي بروينه بعيدًا عن نابولي، وربما يحدث ذلك بالفعل خلال سوق الانتقالات المقبل في يناير، وسط التكهنات المحيطة بمصير اللاعب البلجيكي مع النادي الإيطالي.

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وتزايدت الأحاديث عن احتمال رحيله إلى آيندهوفن خلال فترة التوقف الدولي، بين تصريحات اللاعب وزوجته، وردود فعل الجماهير، ووصول عرض أول من النادي الهولندي إلى نابولي.

موقف نابولي حتى الآن هو رفض العرض، ولكن أوريليو دي لورينتيس لم يغلق الباب، بل عرض شروطه على النادي الهولندي. والتي تتمثل في رحيل لاعب الوسط البلجيكي في يناير، مع توفير راتبه ومكافآته، وبيعه بسعر يمكن تحمله إجمالًا، مما قد يحول هذا السيناريو إلى أمر واقع قريبًا.

تصريحات دي بروينه وزوجته

و كانت تصريحات زوجته ميشيل لاكروا لمجلة NINA البلجيكية أبرز تعبير عن استياء اللاعب من تجربته في نابولي. وتحدثت عارضة الأزياء في تلك المقابلة عن الصعوبات التي تواجهها العائلة في حياتها اليومية بمدينة نابولي، موضحة أنها ودي بروينه يرغبان في العودة للعيش في بلجيكا: "نقول لبعضنا باستمرار، وبوتيرة متزايدة، إننا سنذهب للعيش هناك. كلما حدث ذلك مبكرًا، كان أفضل. كيفين ليس سعيدًا".

وسرعان ما انتشرت كلماتها عبر الإنترنت، ثم أضيفت إليها تصريحات دي بروينه نفسه من معسكر المنتخب البلجيكي. وعندما سُئل لاعب مانشستر سيتي السابق عن مستقبله والأنباء المتعلقة بآيندهوفن، أجاب: "الذهاب إلى آيندهوفن في يناير؟ استيقظت ووجدت أن كثيرين تواصلوا معي. لكنني هنا الآن وأؤدي عملي. وسنرى ما سيحدث فيما يتعلق بالمستقبل".

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توتر العلاقة مع نابولي

أثارت تصريحات الزوجة رد فعل قويًا لدى جماهير نابولي، التي عبّرت، خصوصًا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي البرامج الإذاعية والتلفزيونية، عن انتقاداتها الصريحة لزوجة اللاعب البلجيكي وعائلته.

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وفي ظل هذه الأجواء الصعبة، اتفق ماسيميليانو أليجري مع دي بروينه على منحه يومين إضافيين من الراحة، والسبب المعلن هو التعافي واستعادة طاقته بعد مشاركته مع المنتخب البلجيكي. وتعرض هذا القرار أيضًا للانتقاد، لأنه يأتي في مرحلة بالغة الحساسية من موسم نابولي.

الوضع التعاقدي

تجدر الإشارة إلى أن دي بروينه يرتبط رسميًا بعقد مع نابولي حتى نهاية الموسم، وتحديدًا حتى 30 يونيو 2027، مع خيار من جانب واحد لصالح النادي لتمديد الاتفاق موسمًا آخر حتى 30 يونيو 2028. ولا ينوي النادي، في الوقت الحالي، تفعيل هذا الخيار.

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العامل الأثقل في تقييم النادي لمستقبله حاليًا هو راتبه الضخم، البالغ 6 ملايين يورو صافية في الموسم، أي نحو 11 مليون يورو إجمالًا، دون احتساب المكافآت، وهو أكبر تكلفة يتحملها النادي. ومن الآن حتى نهاية الموسم، يتبقى ما يقل قليلًا عن 3 ملايين يورو صافية من راتبه، أي نحو 5 ملايين إجمالًا، إضافة إلى الدفعة الأخيرة من مكافأة التوقيع البالغة 2.5 مليون يورو إجمالًا. والمجموع 7.5 ملايين يورو.

عرض آيندهوفن الأول

وفي هذا السياق، دخل آيندهوفن على الخط، وبدأ اتصالاته مع نابولي لمعرفة إمكانية إتمام الصفقة في يناير المقبل، وقدم بالفعل عرضه الأول.

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ويُفضّل اللاعب هذه الوجهة بسبب الظروف العائلية التي تحدثت عنها زوجته، إذ تقع آيندهوفن فعليًا بالقرب من منطقة ليمبورخ البلجيكية، حيث تمتلك عائلة دي بروينه منزلًا هناك وترغب في العودة للعيش بهذا المكان. ووضع النادي الهولندي على الطاولة عرضًا أول بقيمة مليوني يورو، ولكنه قوبل بالرفض من نابولي.

دي لورينتيس يحدد السعر

ولكن رفض العرض الأول لا يعني إغلاق الباب نهائيًا. ووفقًا لما أوردته صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، رد نابولي وأوريليو دي لورينتيس بتحديد مبلغ 7 ملايين يورو للنظر في بيع اللاعب قبل نهاية عقده.

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ومن شأن هذا التقييم أن يسمح للنادي باستعادة ما أنفقه حتى الآن، وتحقيق ربح صغير من اللاعب، مع توفير هامش محدود يتيح للمدير الرياضي مانا التحرك في سوق الانتقالات الشتوية بحثًا عن تعزيزات يقدمها إلى ماسيميليانو أليجري، يُرجح أن تكون لاعبين شبابًا دون 23 عامًا وعلى سبيل الإعارة. فهل سيقدم آيندهوفن العرض المناسب؟ أم ستستمر هذه القصة طويلًا؟